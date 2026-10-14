Вкаралият три гола на Интер: Фен съм на Милан и мечтаех точно за това

Роденият в Италия настоящ германски младежки национал Николо Тресолди отбеляза хеттрик за победата на своя Брюж с 4:3 при гостуването на Интер в Милано в среща от Шампионската лига и така подчерта защо както Германия, така и Италия се стремят да си осигурят улугите му на международно ниво, пише агенция DPA. 22-годишният футболист бе избран за Играч на мача в незабравима вечер за него и състава на Брюж на „Сан Сиро“.

„Като фен на Милан за мен това беше своеобразно дерби. Беше луда и неописуема вечер. Мечтаех точно за това“, коментира Тресолди и добави, че е получил множество съобщения от привърженици на Милан преди двубоя.

Италианският ежедневник “Гадзета дело спорт” възхвали представянето му със заглавие „Тресолди, каква вечер!“ и изрази надежда, че той скоро ще облече екипа на мъжкия национален тим на Италия, допълва БТА.

Николо Тресолди има право да играе за Италия благодарение на баща си, докато Германия вече го използва в състава си до 21 години. Футболистът иска да завърши участието си с германския отбор до 21 години, участвайки на Европейското първенство догодина, преди да реши коя държава ще представлява на ниво мъже.

Тресолди постави и рекорд за Германия в Шампионската лига, превръщайки се в най-младия германски футболист, отбелязал хеттрик в турнира - на възраст 22 години и 54 дни. Той подобри постижението на Карим Адейеми, който записа подобно представяне на 22 години и 257 дни.

Един от най-актуалните нападатели в Европа обясни защо е отказал поканата на Клоп

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google