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Треньорът на Брюж: Имахме късмет срещу Интер, но и си го изработихме

  • 14 окт 2026 | 09:45
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Треньорът на Брюж Иван Леко говори след грандиозната победа с 4:3 като гост на Интер в Шампионската лига. Хърватският специалист призна индивидуалната класа на „нерадзурите“, но и обясни какво наклони везните в полза на белгийците на „Джузепе Меаца“.

„Имахме късмет, но и сами си го изработихме. Беше равностоен мач, с равни шансове, не бяхме по-добри”, заяви Леко.

“Получи се прекрасен двубой - продължи той. - Интер е топ отбор, доминира в Серия А. Когато погледнеш играчите на резервната им скамейка, веднага осъзнаваш качеството на състава. Това е изключително важно за белгийския футбол. Можем да заявим, че и ние знаем какво означава футболът. Не е лесно да доминираш срещу Интер. Те направиха силен мач, бяха по-агресивни, отколкото в Серия А. Ние обаче бяхме смели.

Обожавам този отбор на Интер. Следя го от пет-шест години – още от времето на Конте, след това при Индзаги, а сега и при Киву. Изключително специално е да победиш тук. Този успех ни дава увереност, но все още не сме на нивото от миналата година. Трябва ни още време, за да прогресираме. Щастлив съм, когато виждам желанието за победа и за игра.“

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