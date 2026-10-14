Капитанът на Викинг, заради който изгониха Олисе: Не трябваше да очаква, че тук ще му е твърде комфортно

Капитанът на Викинг Златко Трипич бе главно действащо лице в снощния мач срещу Байерн (Мюнхен), завършил ефектното 3:3. Норвежецът с хърватски корени успя да изкара първия червен картон в мъжкия футбол за звездата на баварците Майкъл Олисе, показан му от българския рефер Георги Кабаков.

Kompany’s reaction to Olise’s red card is sending me😭😭😭 https://t.co/yeU2swbaWB — AB⚕ (@AbsoluteBruno) October 13, 2026

Това се случи буквално за минута, след като французинът фаулира Трипич в 73-ата минута и получи жълт картон. След това Олисе се поддаде на провокациите на съперника и хвърли топката в лицето му, заради което получи и второ официално предупреждение и бе изгонен.

По този повод Трипич заяви след двубоя: „Страхотно е, че играч от такъв калибър – който най-вероятно някой ден ще спечели „Златната топка“ – се дразни от някого си от Йофтебру и Лингдал (б.ред. - кварталът и градът в Норвегия, където е израснал). Не би трябвало да е очаквал, че тук ще му бъде твърде комфортно. А когато успях да го разсея от нещата, в които е изключително добър, той най-накрая изпусна нервите си и ми хвърли топката в лицето. Чувствам, че спечелих този двубой с него.“

Zlatko Tripić on getting Michael Olise sent off: "It's great that such a player, who will most likely win the Ballon d’Or someday, is annoyed about a guy from Oftebro and Lyngdal. He shouldn't have expected to get too comfortable here. And when I managed to distract him from what he's exceptionally good at, he finally lost his cool and threw the ball in my face. I feel like I won that duel with him" [TV2] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 14, 2026

„Играхме срещу едни от най-добрите футболисти в света, а въпреки това успяхме да поведем с 2:0. Мисля, че изиграхме изключително стабилен мач. Дадохме всичко от себе си. Натрупахме известен опит в европейските турнири. Просто съм невероятно щастлив. Можех да изиграя още 90 минути. Изпитвам огромна гордост. Чаках този момент цели 34 години”, добави още Трипич.

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Снимки: Gettyimages