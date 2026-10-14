Компани: Изгонването очевидно беше глупаво

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани не търси оправдания след равенството 3:3 при визитата на норвежкия Викинг в мач от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Белгийският специалист определи червения картон на Майкъл Олисе като глупав и посочи, че баварците сами си създават проблемите, допускайки гол в началото за втори пореден мач.

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„Вината днес е изцяло наша. Бяхме много доминиращи, както и през уикенда. Със сигурност има неща, за които може да се каже, че същината на представянето ни не е толкова лоша, но просто допускаме пропуски в концентрацията и не сме достатъчно умни в тези моменти.

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Срещу Аугсбург допуснахме гол след осем секунди, днес след минута и половина. В онази ситуация може би не беше нужно да я разиграваме от корнера, а можехме да потърсим по-дългия вариант. Знаехме го и това. Имаше малко самонадеяност там.

В момента усещането е, че всяко положение за съперниците води до гол. Това обаче не е оправдание, защото ние сами си създаваме тези ситуации. Изгонването очевидно беше глупаво и говорихме за това съвсем ясно. За мен обаче е важно, че не виждам липса на енергия в отбора. Играчите работят усилено, менталнo също са винаги вътре. Въпреки това подобни неща не бива да се случват.

Това прави трудно печеленето на мачове дори когато си явно по-добрият и не играеш толкова зле през целия двубой. Но заради тези отделни ситуации, които сами предизвикваме, очевидно се получава различно“, каза Компани.

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