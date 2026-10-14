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  2. Байерн (Мюнхен)

Кимих: Допускаме твърде много грешки

  • 14 окт 2026 | 06:18
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Йошуа Кимих призна, че Байерн Мюнхен е далеч от нивото, което си е поставил за цел, след като баварците изпуснаха победата в Ставангер и завършиха 3:3 с Викинг.

Байерн направи обрат от 0:2, но не успя да победи Викинг, Кабаков изгони Олисе
Байерн направи обрат от 0:2, но не успя да победи Викинг, Кабаков изгони Олисе

Халфът бе точен с центрирането при втория гол на Хари Кейн, но след мача акцентира върху индивидуалните грешки, а не върху положителното в играта.

Компани: Изгонването очевидно беше глупаво
Компани: Изгонването очевидно беше глупаво

„Допускаме твърде много грешки. Играта ни не е лоша. Трябва да признаем, че нещо не е наред в момента, но това се дължи на факта, че допускаме твърде много индивидуални грешки.

Кейн: Трябваше да спечелим този мач
Кейн: Трябваше да спечелим този мач

Не е въпрос на усилия. В момента изоставаме малко заради изпуснатите точки, които трябва да наваксаме, но все още е рано да се говори много по темата. Въпреки това трябва да признаем, че сме малко далеч от мястото, където искаме да бъдем“, каза Кимих.

Конрад Лаймер: Глупаво е да допускаш гол в първата минута
Конрад Лаймер: Глупаво е да допускаш гол в първата минута
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