Конрад Лаймер: Глупаво е да допускаш гол в първата минута

Конрад Лаймер бе един от героите при обрата на Байерн Мюнхен в Ставангер, след като асистира за третото попадение на баварците, но мачът с Викинг все пак завърши 3:3.

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Австриецът бе критичен към началото на срещата и към начина, по който отборът му допусна да бъде провокиран при изгонването на Микел Олисе.

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„Мисля, че началото отново беше проблемът. В последните два мача допускаме гол в първата минута. Това е просто глупаво – не може и не бива да се случва.

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Начинът, по който допуснахме втория гол, също е непростим, да бъдеш победен с един пас на 60 метра. В крайна сметка реагирахме добре, изиграхме добро второ полувреме и държахме мача под контрол.

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После се оставихме да бъдем провокирани в онази ситуация и получаваме втори жълт картон, което очевидно не ни помогна в положението. Въпреки това смятам, че можехме да се справим по-добре и с десет души. Накрая е 3:3. Не мисля, че е въпрос на усилия. Показахме, че тичаме и се борим, но всеки просто трябва да бъде малко по-умен в една или две ситуации. Тогава със сигурност щяхме да вземем трите точки тук“, каза Лаймер.

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