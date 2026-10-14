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Конрад Лаймер: Глупаво е да допускаш гол в първата минута

  • 14 окт 2026 | 06:32
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Конрад Лаймер бе един от героите при обрата на Байерн Мюнхен в Ставангер, след като асистира за третото попадение на баварците, но мачът с Викинг все пак завърши 3:3.

Байерн направи обрат от 0:2, но не успя да победи Викинг, Кабаков изгони Олисе
Байерн направи обрат от 0:2, но не успя да победи Викинг, Кабаков изгони Олисе

Австриецът бе критичен към началото на срещата и към начина, по който отборът му допусна да бъде провокиран при изгонването на Микел Олисе.

Компани: Изгонването очевидно беше глупаво
Компани: Изгонването очевидно беше глупаво

„Мисля, че началото отново беше проблемът. В последните два мача допускаме гол в първата минута. Това е просто глупаво – не може и не бива да се случва.

Кимих: Допускаме твърде много грешки
Кимих: Допускаме твърде много грешки

Начинът, по който допуснахме втория гол, също е непростим, да бъдеш победен с един пас на 60 метра. В крайна сметка реагирахме добре, изиграхме добро второ полувреме и държахме мача под контрол.

Кейн: Трябваше да спечелим този мач
Кейн: Трябваше да спечелим този мач

После се оставихме да бъдем провокирани в онази ситуация и получаваме втори жълт картон, което очевидно не ни помогна в положението. Въпреки това смятам, че можехме да се справим по-добре и с десет души. Накрая е 3:3. Не мисля, че е въпрос на усилия. Показахме, че тичаме и се борим, но всеки просто трябва да бъде малко по-умен в една или две ситуации. Тогава със сигурност щяхме да вземем трите точки тук“, каза Лаймер.

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