Специалния с категорична позиция относно възможността Ендрик да бъде отдаден под наем

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо беше категоричен, че няма да позволи нападателят Ендрик да бъде преотстъпен в друг отбор през зимния трансферен прозорец.

Бразилецът е изиграл едва четири минути в досегашните девет мача на „лос бланкос“ през сезона, заради което в Италия се появиха слухове за възможно преотстъпване в Милан, Рома или Астън Вила за втората част от кампанията. Въпреки това Специалния твърдо заяви, че възнамерява да разчита на младия талант, вместо да го прати в друг тим.

Ендрик е казал “да” на Милан

„Не, не, забравете за това. Ако има заинтересовани клубове, които го чакат, по-добре да седнат, защото ще се уморят, докато стоят и го чакат. Ендрик е играч, когото абсолютно обожавам. Вярвам, че той има огромен потенциал и че е много важен за нас. Всеки, който се интересува от него, ще трябва доста да се бори с мен, защото вярвам, че той не бива да бъде пращан под наем, както и че ще има огромен успех тук“, коментира Моуриньо пред бразирската версия на TNT Sports.

🚨🚨 José Mourinho: "Endrick leaving on loan in January? NO, NO, FORGET IT. If any interested clubs are waiting for him, they better SIT DOWN, because they'll get exhausted waiting standing up. Endrick is a player I ABSOLUTELY ADORE, a player I believe has HUGE POTENTIAL and who is VERY IMPORTANT to us. Anyone interested in him will have to FIGHT ME HARD, because I believe he does NOT need to go out on loan and that he'll have MASSIVE SUCCESS here." — Madrid Zone (@theMadridZone) October 13, 2026

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Снимки: Gettyimages