Специалния с категорична позиция относно възможността Ендрик да бъде отдаден под наем

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо беше категоричен, че няма да позволи нападателят Ендрик да бъде преотстъпен в друг отбор през зимния трансферен прозорец.
Бразилецът е изиграл едва четири минути в досегашните девет мача на „лос бланкос“ през сезона, заради което в Италия се появиха слухове за възможно преотстъпване в Милан, Рома или Астън Вила за втората част от кампанията. Въпреки това Специалния твърдо заяви, че възнамерява да разчита на младия талант, вместо да го прати в друг тим.
Ендрик е казал “да” на Милан
„Не, не, забравете за това. Ако има заинтересовани клубове, които го чакат, по-добре да седнат, защото ще се уморят, докато стоят и го чакат. Ендрик е играч, когото абсолютно обожавам. Вярвам, че той има огромен потенциал и че е много важен за нас. Всеки, който се интересува от него, ще трябва доста да се бори с мен, защото вярвам, че той не бива да бъде пращан под наем, както и че ще има огромен успех тук“, коментира Моуриньо пред бразирската версия на TNT Sports.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages