Определено можем да правим нещата по-добре, призна Чуамени

Халфът на Реал Мадрид Орелиан Чуамени подходи с уважение към Рома, но изрази убеденост, че тимът му може да спечели утрешното си гостуване на „Олимпико“ от Шампионската лига. Той също така призна, че тимът има доста неща, които да подобри в своята игра, и посочи какво е поискал от него наставникът Жозе Моуриньо.
„Това е важен мач. Започнахме по най-добрия възможен начин срещу Интер и искаме да продължим така и срещу Рома. Не искам да говоря за съдиите в Испания. Те се опитват да дават своя максимум, но засега сме много разочаровани от тях. Най-важното е да спечелим и да гледаме напред. Знаем, че ще играем срещу един голям отбор. Гледам неговите мачове и ще ни бъде трудно. Също така това е гостуване, но имаме качествата за да победим и ще се опитаме да го направим.
Знаем, че когато играем за Мадрид, има критики. Най-важното е да запазим хладнокръвие и да се опитаме да се подобрим като отбор. Определено можем да правим нещата по-добре и работим, за да се подобряваме всекидневно. От най-голямо значение е какво ще спечелим в края на сезона, като ще се борим за това. Има много неща, които да подобрим. Със сигурност играта ни с топката и без нея не е на нашето най-добро ниво, но работим върху това в тренировките и определено ще се подобрим. Статистиките показват, че не бягаме достатъчно? Трябва да тичаме по интелигентен начин. Това са статистики и понякога показват какво трябва да правим, а друг път – не. Определено има случаи, в които сме се справяли добре, без да тичаме толкова много.
Да, говорил съм с Моуриньо, който ми каза какво иска от мен и как мога да помогна. Лека-полека си възвръщам формата. Във Валенсия той поиска от мен баланс, като той е важен предвид всички офанзивни играчи, с които разполагаме. Също така ми каза да гледам напред с топката, да вкарвам голове и да правя асистенции, но най-вече да поддържам баланса. Кой заслужава „Златната топка“? Килиан Мбапе, който направи невероятен сезон. Ако не е той, има други французи като Усман Дембеле и Майкъл Олисе, които също се справиха доста добре“, коментира Чуамени на днешната си пресконференция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages