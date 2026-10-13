Определено можем да правим нещата по-добре, призна Чуамени

Халфът на Реал Мадрид Орелиан Чуамени подходи с уважение към Рома, но изрази убеденост, че тимът му може да спечели утрешното си гостуване на „Олимпико“ от Шампионската лига. Той също така призна, че тимът има доста неща, които да подобри в своята игра, и посочи какво е поискал от него наставникът Жозе Моуриньо.

„Това е важен мач. Започнахме по най-добрия възможен начин срещу Интер и искаме да продължим така и срещу Рома. Не искам да говоря за съдиите в Испания. Те се опитват да дават своя максимум, но засега сме много разочаровани от тях. Най-важното е да спечелим и да гледаме напред. Знаем, че ще играем срещу един голям отбор. Гледам неговите мачове и ще ни бъде трудно. Също така това е гостуване, но имаме качествата за да победим и ще се опитаме да го направим.

🚨 Aurélien Tchouaméni: "Villarreal? Obviously we are very frustrated by the referee's decisions, but I don't want to talk about that. We need to focus on tomorrow's game." https://t.co/1CXT1eqgGS — Madrid Zone (@theMadridZone) October 13, 2026

Знаем, че когато играем за Мадрид, има критики. Най-важното е да запазим хладнокръвие и да се опитаме да се подобрим като отбор. Определено можем да правим нещата по-добре и работим, за да се подобряваме всекидневно. От най-голямо значение е какво ще спечелим в края на сезона, като ще се борим за това. Има много неща, които да подобрим. Със сигурност играта ни с топката и без нея не е на нашето най-добро ниво, но работим върху това в тренировките и определено ще се подобрим. Статистиките показват, че не бягаме достатъчно? Трябва да тичаме по интелигентен начин. Това са статистики и понякога показват какво трябва да правим, а друг път – не. Определено има случаи, в които сме се справяли добре, без да тичаме толкова много.

🚨 Aurélien Tchouaméni: "We haven't played our best football yet, obviously, and there are many things we should improve, both on and off the ball." https://t.co/iL1PJxCsmI — Madrid Zone (@theMadridZone) October 13, 2026

Да, говорил съм с Моуриньо, който ми каза какво иска от мен и как мога да помогна. Лека-полека си възвръщам формата. Във Валенсия той поиска от мен баланс, като той е важен предвид всички офанзивни играчи, с които разполагаме. Също така ми каза да гледам напред с топката, да вкарвам голове и да правя асистенции, но най-вече да поддържам баланса. Кой заслужава „Златната топка“? Килиан Мбапе, който направи невероятен сезон. Ако не е той, има други французи като Усман Дембеле и Майкъл Олисе, които също се справиха доста добре“, коментира Чуамени на днешната си пресконференция.

🚨Aurélien Tchouaméni: "What does José Mourinho ask me to do in midfield? He asks me to be brave, to provide balance, especially with all the attacking players we have, and with the ball, to always look forward, and try to provide assists and score goals." https://t.co/sZUGzkYIyA — Madrid Zone (@theMadridZone) October 13, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages