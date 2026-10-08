Ендрик е казал “да” на Милан

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик е дал съгласието си да премине в Милан през зимния трансферен прозорец и сега всичко зависи от неговия клуб, пише “Гадзета дело спорт”.

През последните дни се заговори все по-усилено, че бразилецът ще прекара втората половина от сезона в друг отбор, тъй като досега има само четири игрови минути за “лос бланкос” под ръководството на Жозе Моуриньо, който блокира отдаването му под наем още през лятото. Въпреки че “росонерите” имат конкуренция в лицето на Рома и Астън Вила, техният собственик Джери Кардинале е убеден, че ще успее да привлече 20-годишния талант заради отличните си взаимоотношения с агентите му от Roc Nation. Според изданието най-вероятно сделката ще бъде за преотстъпване до края на кампанията, но не е изключено двата клуба да се разберат и за нещо повече. Оттам припомнят споразумението за наема на Браим Диас, който можеше да бъде купен от Милан, но Реал Мадрид разполагаше с опцията да си го върне.

🚨🌓🇧🇷 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Endrick has said YES to #ACMilan! ✅🔴⚫️ If Real Madrid opens the door to a JANUARY loan move, Milan would be the Brazilian striker’s FIRST CHOICE. 🗞️: @Gazzetta_it https://t.co/hjL7UyCCVy — Milan Xtra (@MilanXtra) October 8, 2026

И през първата половина на миналия сезон Ендрик почти не игра за мадридчани. Така през зимата той беше преотстъпен на Лион, където блесна с осем гола и осем асистенции в 21 мача.

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Снимки: Gettyimages