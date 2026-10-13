Моуриньо: В такива моменти обичта се забравя

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо си припомни с умиление за периода си в Рома, но беше категоричен, че той няма да му повлияе по време на утрешния сблъсък от Шампионската лига между двата тима на „Олимпико“.

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„Ключово ще бъде утре да играем много добре. Паднаха ни се двата най-силни отбора в Италия за старт в турнира (другият е Интер – б.р.). В първия мач успяхме да вземем три точки (2:1 на „Бернабеу“ – б.р.) въпреки тримата наказани играчи, а сега трябва да играем с Рома. Това е силен отбор, който е мотивиран отново да играе в Шампионската лига на „Олимпико“, и то пред пламенна публика. Няма да излязат, за да гледат мача отблизо, а да играят. Така че, за да вземем трите точки, трябва да играем много добре. Това е голям съперник. Все още няма напрежение в ШЛ – дали продължаваш, или отпадаш – но ние самите се подлагаме под напрежение и искаме да спечелим.

🎙️ Mourinho 🎙️ https://t.co/mLbOInlGu9 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 13, 2026

Интер и Рома са двата най-силни отбора в Серия "А". Тъй като трябва да играем с тях, много често гледам първенството, въпреки че техните мачове ги наблюдавам винаги когато мога. Подготвен съм за завръщането ми на „Олимпико“, спокоен съм и без съмнение ще дам всичко от себе си. Може би преди или след това ще бъде емоционален, но по време на мача няма да имам никакво колебание. Рома иска да спечели, аз – също. В такива моменти обичта се забравя. Как спечелих Рим на моя страна толкова бързо? Като бях себе си както винаги. Интересите на клуба, играчите и феновете винаги са над моите интереси и хората го оценяват и се припознават с това. Ако направиш нещичко, което да ги зарадва – още по-добре. Не спечелихме ШЛ, но триумфирахме в европейски турнир (Лигата на конференциите – б.р.) и играхме още един европейски финал (Лига Европа – б.р.). Романистите са специални хора.

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Това просто ще е поредният мач. Ако успея да забравя срещу кого играя, като го правя сега и ще продължа по време на мача, това е просто поредният двубой. Както казах, все още не усещаме истинското напрежение в ШЛ. Гледайки предстоящите мачове, както Реал Мадрид, така и Рома ще се класират. Може би ще се върна за четвъртфиналите или полуфиналите… Преди мача не е нормално да пристигам на летището и да се разхождам из коридорите, но 90-те минути ще бъдат нормални. Нищо не мога да кажа за последния ни мач в първенството, сега ни предстои двубой в ШЛ. Призовавам ви да изгледате само първото полувреме срещу Виляреал. Ако искате, в събота отново ще си говорим. Първата минута е достатъчна за тези, които знаят“, коментира Моуриньо на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages