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Червен картон на капитана не спря Черна гора за нова победа и промоция в Лига „В“

  • 13 ное 2026 | 00:37
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Червен картон на капитана не спря Черна гора за нова победа и промоция в Лига „В“

Националният отбор на Черна гора окончателно си осигури промоция във втората дивизия на Лигата на нациите, след като записа домакински успех с 2:1 над Латвия в среща от петия кръг на група „C2“ от турнира.

Любопитното е, че и трите гола в двубоя дойдоха чак от 70-ата минута нататък. Преди това балканците останаха с човек по-малко на терена, като това се случи в 57-ата минута. Тогава техният капитан и бранител Стефан Савич си изкара втори жълт и съответно червен картон заради протест срещу главния съдия. Въпреки това в 70-ата минута именно черногорците взеха аванс, след като Никола Кръстович беше точен, засичайки с глава центриране на Марко Янкович от корнер. Само две минути по-късно латвийците изравниха по идентичен начин, тъй като Денис Мелникс също се разписа с глава именно след изпълнение на корнер на Андрейс Циганикс. Въпреки това в добавеното време домакините отново показаха характер. Тогава Душан Вукович опита много красиво и коварно изпълнение, след което топката се удари и в двете греди, разхождайки се по голлинията, но накрая тя беше добутана във вратата от Алекса Мараш за крайното 2:1.

Така Черна гора събра 13 точки в актива си и кръг преди края е недостижим на първото място в групата, тъй като вторият Кипър е с 8 пункта. Това означава, че директната промоция на тима в Лига „В“ е гарантирана. Латвия пък остава със само 1 точка и със сигурност ще завърши на последното четвърто място, тъй като третата Армения е с 5 пункта.

Снимка: vijesti.me

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