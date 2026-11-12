Битката за челните места в Лигата на нациите навлиза в решаваща фаза

Петият кръг от Лига на нациите започва днес с осем вълнуващи двубоя. Четири от тях са в елитната Лига "А", където европейските футболни сили се борят за класиране на четвъртфиналите или за спасение от изпадане. Останатите четири мача противопоставят отборите от Лига "С", където битката за първите места и промоция в по-горната дивизия също е в разгара си.

Най-чаканият сблъсък за вечерта противопоставя Италия и Франция на стадион "Джузепе Меаца" в Милано. "Петлите" оглавяват в група 1 с 10 точки, докато "адзурите" са на второ място със 7 точки. Предишният двубой между двата тима през октомври завърши при резултат 1:1. При успех днес французите ще си гарантират първата позиция. Съставът на Зинедин Зидан ще е без голямата си звезда Килиан Мбапе, който има контузия.

В същата група Турция приема Белгия в Измир. Турците са с нов селекционер в лицето на Серген Ялчън, който замени на поста Винченцо Монтела. Южните ни съседи все още нямат спечелена точка след четири загуби, докато белгийците заемат третата позиция с 6 точки и ще търсят задължителен успех в борбата за преследване на челните две места.

В група 3 Англия ще е домакин на Хърватия. Двубоят на "Уембли"ще бъде по-специален за капитана на "трите лъва" Хари Кейн, който ще представи пред феновете спечелената наскоро "Златна топка". Англичаните са втори в подреждането с 9 точки и се нуждаят от поне равенство, за да си осигурят място на четвъртфиналите. Хърватите са трети с 3 точки и трябва да търсят победа, за да запазят шансове за продължаване напред. Лука Модрич и компания ще се стремят към положителен резултат и за да измият срама от поражението с 0:7 от същия съперник през октомври.

В другия мач от групата лидерът Испания гостува на Чехия в Прага. Световните шампиони оглавяват подреждането с пълен актив от 12 точки и вече са си осигурили място на четвъртфиналите, докато Чехия е на последната позиция без спечелена точка. Предишната среща между двата тима завърши 3:1 в полза на "Ла Роха".

Програмата в Лига "С" започва от 19:00 часа с мача от група 2 между Армения и Кипър в Ереван. Отборът от Острова на Афродита се бори за първото място с Черна гора, докато арменците взеха само 4 точки от предишните си 4 мача, а при визитата си в Никозия отстъпиха с 0:2.

От 21:45 часа лидерът в тази група Черна гора приема Латвия в Подгорица. Черногорците са непобедени до момента и евентуална победа ще им осигури първото място и промоция в Лига "В". Латвия е на дъното на таблицата с едва 1 точка, като загуби и двете си предишни гостувания.

В изключително завързаната група 1 Албания посреща Финландия с единствената мисъл за победа. Албанците оглавяват класирането с 9 точки, докато Финландия има 7 точки и също се цели в първото място. В Хелзинки скандинавците се наложиха с 2:1, но сега ги чака много тежък мач в Тирана.

В другия двубой от групата Сан Марино посреща Беларус и отново ще се опита да надскочи себе си, след като прди месец беше на секунди от сензационно равенство в Албания. Беларусите са в битката за първата позиция и нямат право на грешна стъпка срещу скромния си съперник.

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