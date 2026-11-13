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Лапоухов, Ебонг и Беларус с трета поредна победа

  • 13 ное 2026 | 00:21
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Лапоухов, Ебонг и Беларус с трета поредна победа

Беларус надви Сан Марино с 2:0 като гост в среща от петия кръг на група 1 в Лига „С“ на Лигата на нациите. Възпитаниците на Виктор Гончаренко решиха двубоя с две ранни попадения и записаха трета поредна победа в надпреварата, като за четвърти последователен мач не допуснаха гол.

Фьодор Лапоухов изигра цялата среща и запази суха мрежа, а Макс Ебонг също започна като титуляр. Халфът остана на терена до 86-ата минута, когато бе заменен от Кирил Зинович.

Гостите откриха резултата още в 12-ата минута чрез Кирил Гоманов, който се разписа след подаване на Валерий Громико.

Само пет минути по-късно Артьом Концевой покачи на 2:0, а този път асистенцията бе на Тимофей Симаненка. Така беларусите си осигуриха комфортна преднина още преди да са изминали двайсет минути игра.

Нататък Сан Марино не намери аргументи да върне интригата. Домакините завършиха с едва един точен удар, докато съперникът им отправи общо 18 изстрела, седем от които в очертанията на вратата.

Все пак вечерта не приключи съвсем безпроблемно за победителите. В третата минута на добавеното време резервата Александър Свирепа получи втори жълт картон и остави своите с човек по-малко, но това вече нямаше как да промени развръзката.

С успеха Беларус събра 10 точки и остана на две зад лидера Албания, който в другия мач от групата надви Финландия с 2:0. Финландците са трети със седем пункта, докато Сан Марино продължава без точков актив след пет поредни поражения.

Така битката за върха ще бъде решена в пряк сблъсък между Беларус и Албания на 15 ноември (неделя) от 19:00 часа българско време. Победа ще изведе Лапоухов, Ебонг и компания на първото място, докато равенството ще бъде достатъчно за албанците да запазят лидерската си позиция. В същия ден и час Сан Марино ще гостува на Финландия.

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