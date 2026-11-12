Съставите на Италия и Франция

Националните отбори на Италия и Франция излизат един срещу друг на „Джузепе Меаца“ в сблъсък от петия кръг в група „А1“ на Лигата на нациите.

Роберто Манчини е предприел само две промени сред титулярите на Италия спрямо ремито 1:1 в Париж преди месец. В халфовата линия Николо Барела е заменил Николо Фаджоли, а в атака контузеният Мойс Кийн е заменен от Николо Камбиаги, който помага на братята Себастиано и Франческо Пио Еспозито.

Зинедин Зидан също е извършил две промени в стартовия състав на Франция в сравнение с последния мач между двата тима, като те са продиктувани от травми. Пиер Калюлю е заместен отдясно на защитата от Мало Густо. Дезире Дуе пък е преместен на мястото на отсъстващия Усман Дембеле в центъра на нападението и така този път отляво атакува Брадли Баркола, докато Майкъл Олисе запазва мястото си на десния фланг.

ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ 0:0



Италия: Донарума, Кайоде, Скалвини, Бастони, Калафиори, Фратези, Тонали, Барела, С. Еспозито, Ф. П. Еспозито, Камбиаги

Франция: Менян, Густо, Жаке, Упамекано, Труфер, Шерки, Да Куня, Рабио, Олисе, Дуе, Баркола

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