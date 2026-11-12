Съставите на Чехия и Испания

Чехия и Испания играят при 0:0 на стадион „Летна" в Прага в среща от петия кръг на Лига А в Лигата на нациите.



Домакините са на дъното на група 3 без точка след четири кръга, докато „Ла Фурия Роха" води с пълен актив и не е губила от чехите в историята на двата тима. В първия мач между тях през октомври испанците спечелиха у дома с 3:1. Sportal.bg предлага на своите читатели да проследят мача в реално време.

Санти Дения направи седем промени в състава на Чехия спрямо единайсеторката, която загуби с 0:3 на „Уембли“ срещу Англия в четвъртия кръг. Под рамката селекционерът заложи на Матей Ковар вместо Лукаш Хорничек, а в защита пусна Давид Зима, Ладислав Крейчи и Давид Юрасек на местата на Мартин Витик, Робин Хранач и Иржи Слама. В средата той вкара Лукаш Черв и Лукаш Провод вместо Михал Садилек и Ондржей Лингр, а напред предпочете Адам Хложек пред Павел Шулц. От единайсеторката в Лондон останаха само Владимир Цоуфал, Алекс Крал, Лукаш Амброс и Райън Надери. Крейчи се завърна, след като изтърпя наказанието си за червения картон срещу Испания, докато Хранач и Шулц отпаднаха заради контузии.

Proti Španělsku vyběhneme na Letné v této základní sestavě! 🇨🇿 🇪🇸 https://t.co/U0IW7lVkTG — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 12, 2026

За световните шампиони Ламин Ямал остана извън сметките заради контузия в коляното, а Микел Оярсабал отсъства заради болест. В състава липсваха още и контузените Ерик Гарсия, Родри и Дани Олмо. Иначе Луис де ла Фуенте също преподреди седем позиции спрямо победата с 2:1 над Хърватия. Испанският селекционер пусна Педро Поро и Дин Хаусен в отбраната вместо Марк Пубил и Еймерик Лапорт, оформи нова двойка в средата с Мартин Субименди и Фабиан Руис на мястото на Родри и Педри, а напред заложи на Йереми Пино, Фермин Лопес и Феран Торес вместо Ламин Ямал, Дани Олмо и Микел Оярсабал. Местата си запазиха единствено Унай Симон, Пау Кубарси, Марк Кукурея и Алекс Баена.

👥 HERE’S OUR 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 IN PRAGUE! 🇪🇸 #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/txQvtLEkma — Spanish Football (@SpainIsFootball) November 12, 2026

ЧЕХИЯ - ИСПАНИЯ

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, ПЕТИ КРЪГ

ЛИГА А, ГРУПА 3

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

ЧЕХИЯ: 1. Матей Ковар, 5. Владимир Цоуфал, 6. Давид Зима, 7. Ладислав Крейчи, 14. Давид Юрасек, 12. Лукаш Черв, 21. Алекс Крал, 13. Лукаш Амброс, 10. Адам Хложек, 17. Лукаш Провод, 9. Райън Надери

Селекционер: Санти Дения

ИСПАНИЯ: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 5. Пау Кубарси, 4. Дин Хаусен, 22. Марк Кукурея, 18. Мартин Зубименди, 8. Фабиан Руис, 11. Йереми Пино, 9. Фермин Лопес, 15. Алекс Баена, 7. Феран Торес

Селекционер: Луис де ла Фуенте

НАЧАЛО: 12 ноември (четвъртък), 21:45 часа

СТАДИОН: „Летна", Прага, Чехия

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Никола Дабанович (Черна гора)

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