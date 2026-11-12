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Албания направи голяма крачка към първото място и завръщането в Лига В

  • 12 ное 2026 | 23:57
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Албания направи голяма крачка към първото място и завръщането в Лига В

Националният отбор на Албания направи решаваща крачка към незабавно завръщане в Лига B на Лигата на нациите, след като победи с 2:0 останалия с десет души тим на Финландия в Тирана. С този успех „червено-черните“ си гарантираха място в челната двойка на група C1 и влизат от отлична позиция в неделния финален сблъсък срещу Беларус в Будапеща за директната промоция. В същото време селекцията на Финландия загуби всякакви шансове за класиране напред и ще приключи разочароващата си кампания с протоколно домакинство срещу аутсайдера Сан Марино.

Домакините стартираха по-добре и създадоха няколко опасности чрез Казим Лачи, Кристиян Аслани и Ернест Мучи, но финландският вратар Лукас Храдецки се отличи с отлични намеси. Натискът на „червено-черните“ даде резултат в 35-ата минута, когато Ернест Мучи овладя топката отдясно и със зрелищен удар с външната част на ходилото я изпрати неспасяемо в далечния ъгъл за 1:0. До края на полувремето гостите опитаха да изравнят след две опасни статични положения, но в 37-ата минута Тенхо се размина с топката пред вратата, а в 42-рата минута стражът Етрит Бериша спаси фантастично негов удар с глава, съхранявайки аванса на Албания.

Албания затвърди превъзходството си след почивката. Въпреки ранния шанс за гостите чрез Келман в 47-ата минута „червено-черните“ нанесоха втория си удар още в 50-ата минута, когато Елсейд Хисай центрира перфектно отдясно, а Рей Манай удвои аванса с прецизен удар с глава.

Задачата на финландците стана почти невъзможна в 67-ата минута, когато Тенхо получи директен червен картон за груб фаул срещу откъсващия се на контраатака Ернест Мучи.

До края на срещата домакините контролираха напълно играта и пропуснаха да направят победата си още по-изразителна след неточни удари на Лачи и Аслани, а в 83-ата минута попадение на резервата Мирлинд Даку бе отменено, тъй като топката бе напуснала пределите на терена преди паса към него.

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Снимки: Gettyimages

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