Съдът остави Мегеров в ареста заради "впечатляващ обем доказателства" за убийството на Филипов

Пловдивският апелативен съд остави в ареста 51- годишния Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, съобщава радио "Пловдив". Според съдебния състав по делото са събрани впечатляващ обем доказателства, които надграждат досегашните, че обвиняемият Мегеров е автор на престъплението.

Освен това според съда има вероятност той да се укрие и да извърши друго престъпление. Според адвокат Диляна Агова Мегеров ще даде обяснение, когато той сметне, че е дошло времето. В момента той смята, че се е превърнал в мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил Илиян Филипов. Проведох множество разговори с Филипов и към момента Мегеров ме убеди, че той не е убил Илиян Филипов, каза Агова.

По думите й и досега оръжието на престъплението не е намерено, а откритите оръжия в жилището на сестра му са били намерени в общите части на сградата, където живее и тя е била много изненадана, като ги е видяла. Според прокурор Иван Даскалов намерените оръжия са открити в помещение, за което още не е установено дали е обща част или изба, която сестрата е ползвала еднолично, тъй като там е имало нейни вещи. Даскалов посочи, че няма преки свидетели на убийството. Според него прокурорите от окръжна прокуратура трябва да положат още доста усилия за установяване на мотивите за убийството - дали е единствен мотивът или са няколко.

Към момента е ясно че, двамата са имали неуредени финансови отношения за произхода на които има разнопосочни версии. Те са били съдружници в строителството на софийски обект, но Мегеров е излязъл от това съдружие и на негово място са влезли други хора.

По този повод е имало плащане на пари. По делото са назначени множество експертизи, каза още прокурор Даскалов. Доказателствата сочат, че това престъпление е било много добре организирано и планирано, каза в определението си съдия Елена Захова. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Наказанието, предвидено за това престъпление е от 15 до 20 години затвор, доживотна присъда или доживотен затвор без право на замяна.

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