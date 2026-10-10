Специална хореография за Илиян Филипов на "Колежа", прекъснаха мача за 10 минути

В седмата минута двубоят между Ботев (Пловдив) и Славия бе прекъснат в памет на Илиян Филипов. Както е известно, босът на "жълто-черния" клуб беше убит в ранните часове на 30 септември.

Ботев (Пд) 0:0 Славия, 18 000 почетоха Илиян Филипов с факли и ефектна хореография

Множество факли покриха препълнените трибуни на "Колежа", а мачът беше подновен в 18-ата минута. Появи се и голям надпис "Завинаги един от нас". Припомняме, че ръководството на "канарчетата" взе решение да пусне билети по едно евро за днешната среща.

Клубове и фенове отдадоха почит на Филипов на "Колежа"

Преди началото на двубоя представители на фенските фракции на Ботев, представители на клубовете от efbet Лига и на Българския футболен съюз поднесоха венци в специален траурен кът, обособен пред тунела на Централната трибуна на стадион "Христо Ботев".

Секунди след първия съдийски сигнал запалянковците издигнаха огромна и ефектна хореография на целия стадион, на която изгря ликът на Илиян Филипов.

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Снимки: Борислав Цветанов