11-те на Ботев (Пд) и Славия, 18 000 идват на стадиона

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Славия, които излизат в мач от 11-тия кръг на efbet Лига.

Двубоят ще се играе пред препълнен стадион "Христо Ботев", тъй като билетите за срещата свършиха преди няколко дни. Поводът за ентусиазма е тъжен - убийството на собственика на "канарчетата" Илиян Филипов, който бе застрелян на 30 септември.

Славия поднесе венец в памет на Илиян Филипов

БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - СЛАВИЯ

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 29. Наумов, 4. Солдо, 10. Чандъров, 16. Видолов, 19. Родригес, 27. Хайн, 77. Араухо, 82. Мендеш, 87. Петров, 90. Калу, 7. Салидо

СЛАВИЯ: 99. Андонов, 87. Фераресо, 4. Савич, 24. Марин, 26. Буров, 95. Милетич, 71. Стоянов, 73. Минчев, 77. Стоев, 17. Казълджиев, 10. Николов

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