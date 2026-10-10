Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

11-те на Ботев (Пд) и Славия, 18 000 идват на стадиона

  • 10 окт 2026 | 19:00
  • 1976
  • 3
11-те на Ботев (Пд) и Славия, 18 000 идват на стадиона

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Славия, които излизат в мач от 11-тия кръг на efbet Лига.

Двубоят ще се играе пред препълнен стадион "Христо Ботев", тъй като билетите за срещата свършиха преди няколко дни. Поводът за ентусиазма е тъжен - убийството на собственика на "канарчетата" Илиян Филипов, който бе застрелян на 30 септември.

Славия поднесе венец в памет на Илиян Филипов
Славия поднесе венец в памет на Илиян Филипов

БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - СЛАВИЯ

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 29. Наумов, 4. Солдо, 10. Чандъров, 16. Видолов, 19. Родригес, 27. Хайн, 77. Араухо, 82. Мендеш, 87. Петров, 90. Калу, 7. Салидо

СЛАВИЯ: 99. Андонов, 87. Фераресо, 4. Савич, 24. Марин, 26. Буров, 95. Милетич, 71. Стоянов, 73. Минчев, 77. Стоев, 17. Казълджиев, 10. Николов

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

  • 10 окт 2026 | 16:53
  • 15953
  • 34
ЦСКА 1948: Последна тренировка преди големия мач, готови сме за победа

ЦСКА 1948: Последна тренировка преди големия мач, готови сме за победа

  • 10 окт 2026 | 15:28
  • 1423
  • 6
"Моряците" решават за контузени в последния момент

"Моряците" решават за контузени в последния момент

  • 10 окт 2026 | 15:12
  • 1075
  • 1
България WU19 вкара 10 гола на Армения в квалификациите за Европейското първенство

България WU19 вкара 10 гола на Армения в квалификациите за Европейското първенство

  • 10 окт 2026 | 14:49
  • 1455
  • 1
Задава се най-посетеният мач на ЦСКА от началото на сезона

Задава се най-посетеният мач на ЦСКА от началото на сезона

  • 10 окт 2026 | 14:21
  • 26036
  • 34
Лудогорец (U17) не се затрудни срещу Септември

Лудогорец (U17) не се затрудни срещу Септември

  • 10 окт 2026 | 13:57
  • 543
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

  • 10 окт 2026 | 19:55
  • 8062
  • 2
Габриел Жезус титуляр за Барселона днес (съставите)

Габриел Жезус титуляр за Барселона днес (съставите)

  • 10 окт 2026 | 18:23
  • 1936
  • 0
Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

  • 10 окт 2026 | 16:53
  • 15953
  • 34
Втора лига на живо: "акулите" поведоха в Добрич

Втора лига на живо: "акулите" поведоха в Добрич

  • 10 окт 2026 | 18:40
  • 26944
  • 10
Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

  • 10 окт 2026 | 18:32
  • 6277
  • 15