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Затвор заплашва гратисчия и помагача му след Гран При на Сингапур

  • 13 окт 2026 | 11:48
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Полицията в Сингапур е арестувала двама души заради нарушаване на мерките за сигурност по време на състезателния уикенд от Формула 1 на пистата „Марина Бей“. Срещу единия от тях вече са повдигнати официални обвинения за незаконно проникване в зони с ограничен достъп.

Според информация на телевизионния канал „Чанъл Нюз Азия“, 39-годишният индийски гражданин Давер Ариш Адил се е явил пред съда в събота (10 октомври). Инцидентът се е разиграл в следобедните часове на 9 октомври – деня преди официалния старт на уличната писта. Разследващите органи посочват, че Адил е успял да влезе на територията на събитието с невалиден билет, след което е проникнал неправомерно в зона със строг контрол, предназначена единствено за персонала на надпреварата и гостуващите артисти. Служителите на реда са го локализирали и задържали още в рамките на комплекса.

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Във връзка със същия случай е задържан и втори мъж на 35 години, като разследването за неговото участие все още продължава. За всяко от двете повдигнати обвинения Адил е заплашен от наказание до три месеца лишаване от свобода, глоба в размер до 1500 сингапурски долара или комбинация от двете санкции.

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От полицията подчертаха, че нерегламентираното навлизане в охраняеми зони по време на мащабни събития се третира с изключителна строгост, тъй като подобни пробиви застрашават сигурността на надпревара от ранга на Формула 1. Това не е първият такъв случай на „Марина Бей“ – през миналата година студент по обмен бе осъден на четири седмици затвор след неправомерно проникване във ВИП зоната на нощния старт.

Инцидентът съвпада с края на азиатската серия от календара на шампионата. Всички погледи в падока вече са насочени към финалната фаза от сезона и предстоящата Гран при на САЩ, която ще се проведе на пистата „Съркит ъф ди Америкас“ на 23 октомври.

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Снимки: Gettyimages

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