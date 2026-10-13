В Макларън готвят още подобрения за този сезон

В последните 4 състезания Макларън спечели най-малко точки сред отборите в топ 4 на класирането при конструкторите - 52. За същите 4 състезания Ред Бул събра 128 точки, Мерцедес - 110, а Ферари - 98.
Така след прогреса в средата на сезона, когато Ландо Норис записа две победи, световните шампиони отново изостават.
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„Все още има време до края на сезона - коментира шефът на Макларън Андреа Стела. - Готвим някои подобрения и промени, като се надяваме, че те ще ни позволят да съкратим разликата с лидерите и да можем да се борим за местата на подиума, без да разчитаме на проблеми на съперниците ни.
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„Дали ще можем отново да се борим за победи? Може би това ще стане ясно едва в последните три състезания, тъй като планираме постепенно да въвеждаме новите неща по колата ни.“
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Снимки: Gettyimages