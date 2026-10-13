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Шефът на Рено: Губим пари, но Алпин остава във Формула 1

  • 13 окт 2026 | 11:03
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Главният изпълнителен директор на Рено Груп Франсоа Прово отново потвърди, че Алпин ще остане във Формула 1 и отхвърли спекулациите, че тимът ще бъде продаден.

Прово направи това изявление по време на прес деня на автомобилния салон в Париж, като акцентира на факта, че Рено е единственият френски автомобилен производител, който участва във Формула 1.

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„За да имаме пълна възвращаемост на инвестициите, то трябва телевизията да показва по-често болидите ни - обясни Прово пред BFM TV. - Тогава се вижда истинският ефект от участието ни във Формула 1.

„Но Формула 1 остава един от най-популярните спортове в света и в този шампионат има само една френска марка - Алпин. Затова и един от нашите пилоти е французин. Затова и продължаваме тази програма и Алпин остава във Формула 1.

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„Ясно е, че губим пари заради участието ни във Формула 1 и не ни е лесно заради това, но ние трябва да имаме по-амбициозни цели", допълни Прово пред президента на Франция Еманюел Макрон, който беше гост на откриването на автосалона.

Думите на Прово тепърва предстоят да бъдат потвърдени от финансовите отчети на тима на Алпин за изминалата година. След въвеждането на тавана на бюджетите във Формула 1 стойността на всеки един отбор се повиши в пъти и много малко от тях работят на загуба, тъй като постоянно привличат нови спонсори, приходите им растат, а разходите им са ограничени и предвидими.

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Снимки: Gettyimages

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