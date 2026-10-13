Всичко с преминаването на Карвахал в Хетафе вече е наред, мадридчани подготвят оферта за още един ветеран

Ръководството на Хетафе продължава да използва пазара на свободните агенти през октомври, за да осигури нови опции за старши треньора Хосе Бордалас след колебливото начало на кампанията за тима.

Според информация на вестник „Марка“ и на Фабрицио Романо, легендата на Реал Мадрид Дани Карвахал вече е постигнал пълно споразумение с клуба от предградията на испанската столица и е подписал своя договор, като трансферът ще бъде официално обявен скоро. Десният краен бранител беше уточнил личните си условия още преди няколко дни, като вече е преминал и задължителните медицински изследвания преди подписването на контракт до края на настоящия сезон. Първоначално пречка се оказа таванът на заплатите, наложен от Ла Лига, което временно блокира картотекирането му.

💥 El Getafe cierra a Carvajal, espera a Parejo y se reserva otro bombazo Ángel Torres confirma a MARCA que el acuerdo con el excapitán blanco está cerrado a la espera de cerrar la documentación y será presentado tras el duelo de Conference League https://t.co/z0uqRLAcmZ — MARCA (@marca) October 12, 2026

Ситуацията беше разрешена, след като президентът на Хетафе Анхел Торес представи банкова гаранция пред испанското първенство, осигурявайки необходимия финансов ресурс. Планът на клуба е Карвахал да бъде представен официално след двубоя от Лигата на конференциите срещу Университатя (Крайова) в четвъртък.

След финализирането на трансфера на крайния защитник, Хетафе насочва усилията си към привличането на Даниел Парехо. Опитният 37-годишен полузащитник е без отбор след изтичането на договора му с Виляреал в края на миналия сезон, като разговорите между двете страни вече са стартирали. Парехо е сред емблематичните фигури в Ла Лига с богат опит в елита, натрупан в съставите на Реал Мадрид, Валенсия и Виляреал. Халфът вече защитава цветовете на Хетафе в периода между 2009 и 2011 година.

🚨🔵 Dani Carvajal signs for Getafe today after the verbal agreement and the here we go from last week. Deal approved by La Liga, free move now confirmed. https://t.co/3V6Z1dkTbx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2026

Трансферните планове на тима обаче не спират дотук. След Карвахал и Парехо ръководството продължава да проучва пазара на свободните агенти и подготвя още един входящ трансфер, съобщава "Марка". Целта е Хосе Бордалас да получи максимална дълбочина в състава за тежкия сезон, в който Хетафе се състезава на три фронта.

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