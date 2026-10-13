Бътън за гафа на Хамилтън: Люис смяташе, че постъпва правилно

Бившият световен шампион във Формула 1 Дженсън Бътън не се съгласи с анализите, че Люис Хамилтън е загубил вяра във Ферари след решението си да не спира в бокса по време на Гран При на Сингапур.

През настоящия сезон британецът неведнъж изрази разочарование от стратегическите ходове на Скудерията, включително и при липсата на отборни заповеди за размяна на позициите със съотборника му Шарл Леклер в Гран При на Нидерландия.

🚨| Fred Vasseur Responds to Media Over Hamilton's Strategy at Singapore: — Fred Vasseur addressed the media's scrutiny regarding Lewis Hamilton's strategy during the Singapore Grand Prix. Speaking to media, Vasseur remarked: “Did you ask so many questions to McLaren yesterday?” — The media confirmed they had questioned McLaren, prompting Vasseur to clarify Ferrari's position: “We had P2-P3 on track...” — Vasseur elaborated on the situation, emphasizing the team's instructions: “It was very clear. We were P2-P3 on track and we called two cars: 'Guys, you pit under the VSC, and one of my guys said: 'No, I prefer to stay on track and I missed the pit-entry.' Don't blame the team.” — When asked if there was a subsequent call to pit, Vasseur explained: “We were not sure to be able to go to the end.” — Further pressed on whether Hamilton was called again, Vasseur responded: “No, no, no, no. We were just monitoring.” — Vasseur detailed the initial strategy decision, considering the wet Sprint race's impact: “The strategy at first with the tyre choice was difficult; we did FP1 with hards as everybody, and we were all blind between medium and softs.” — He continued, explaining the rationale behind splitting strategies: “It is why on the grid you had a 50-50 [split], and we took the decision to split the cars because it was a good approach to try and fight with Max - but the medium was poor compared to the soft on all cars, and we decided quite early to change the direction [with Hamilton].” — Vasseur concluded by defending the team's actions and Hamilton's response: “We asked him to pit, it was... don't blame the team, guys. Clearly on the radio, he said: 'I apologise, I let you down, it was my call.'” #lewishamilton 🇬🇧 #scuderiaferrari 🇮🇹 VIA: [RacingNews365] — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) October 13, 2026

Предложиха решение за трудната комуникация между Хамилтън и Ферари

След надпреварата в Сингапур Наоми Шиф от Sky Sports F1 изрази мнение, че пилотът вече няма увереност в решенията на тима. „Не съм изненадана, според мен двете страни до известна степен загубиха взаимно доверие при избора на точните решения в конкретни ситуации - коментира Шиф. - Виновен ли е Люис днес? Да, може би направи грешен избор. Но виновен ли беше отборът миналата седмица? Да, тогава те сбъркаха. Затова разбирам защо Люис оспорва инструкциите им – той невинаги вярва, че те ще вземат правилното решение.“

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Бътън обаче отхвърли тази теза и посочи, че сънародникът му просто не е искал да кара зад Леклер до края на дистанцията.

„Смятам, че той просто искаше сам да вземе решение за състезанието си и смяташе, че постъпва правилно. Не искаше да прекара остатъка от надпреварата зад съотборника си. Искаше да рискува, знаейки, че разполага с нужното темпо с меките гуми“, заяви Бътън.

Люис Хамилтън пое вината за провалената стратегия на Ферари в Сингапур

Ръководителят на Ферари Фред Васьор защити стратегията на тима в Сингапур, заявявайки, че на Хамилтън е било наредено да смени гуми при режима на виртуална кола за сигурност, но пилотът е предпочел да остане на пистата.

Седемкратният световен шампион пое отговорност за станалото както по отборното радио, така и чрез официално писмено изявление. Тъй като не се чувстваше добре и пропусна медийните ангажименти след финала, Васьор отговори на въпросите на журналистите и категорично отхвърли упреците за грешка на бокса, припомняйки, че и двамата състезатели са били извикани едновременно.

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„Повикахме и двата болида с думите: ‘Момчета, влизате в бокса при виртуалната кола за сигурност’. Единият от тях обаче каза, че предпочита да остане на пистата, и добави, че е изпуснал входа за бокса. Не обвинявайте отбора“, обясни шефът на Скудерията.

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Снимки: Imago