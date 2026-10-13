Бътън за гафа на Хамилтън: Люис смяташе, че постъпва правилно

Бившият световен шампион във Формула 1 Дженсън Бътън не се съгласи с анализите, че Люис Хамилтън е загубил вяра във Ферари след решението си да не спира в бокса по време на Гран При на Сингапур.
През настоящия сезон британецът неведнъж изрази разочарование от стратегическите ходове на Скудерията, включително и при липсата на отборни заповеди за размяна на позициите със съотборника му Шарл Леклер в Гран При на Нидерландия.
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След надпреварата в Сингапур Наоми Шиф от Sky Sports F1 изрази мнение, че пилотът вече няма увереност в решенията на тима. „Не съм изненадана, според мен двете страни до известна степен загубиха взаимно доверие при избора на точните решения в конкретни ситуации - коментира Шиф. - Виновен ли е Люис днес? Да, може би направи грешен избор. Но виновен ли беше отборът миналата седмица? Да, тогава те сбъркаха. Затова разбирам защо Люис оспорва инструкциите им – той невинаги вярва, че те ще вземат правилното решение.“
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Бътън обаче отхвърли тази теза и посочи, че сънародникът му просто не е искал да кара зад Леклер до края на дистанцията.
„Смятам, че той просто искаше сам да вземе решение за състезанието си и смяташе, че постъпва правилно. Не искаше да прекара остатъка от надпреварата зад съотборника си. Искаше да рискува, знаейки, че разполага с нужното темпо с меките гуми“, заяви Бътън.
Люис Хамилтън пое вината за провалената стратегия на Ферари в Сингапур
Ръководителят на Ферари Фред Васьор защити стратегията на тима в Сингапур, заявявайки, че на Хамилтън е било наредено да смени гуми при режима на виртуална кола за сигурност, но пилотът е предпочел да остане на пистата.
Седемкратният световен шампион пое отговорност за станалото както по отборното радио, така и чрез официално писмено изявление. Тъй като не се чувстваше добре и пропусна медийните ангажименти след финала, Васьор отговори на въпросите на журналистите и категорично отхвърли упреците за грешка на бокса, припомняйки, че и двамата състезатели са били извикани едновременно.
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„Повикахме и двата болида с думите: ‘Момчета, влизате в бокса при виртуалната кола за сигурност’. Единият от тях обаче каза, че предпочита да остане на пистата, и добави, че е изпуснал входа за бокса. Не обвинявайте отбора“, обясни шефът на Скудерията.
Снимки: Imago