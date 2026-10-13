Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Енчо Керязов и Весела Лечева със съвместна пресконференция
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Бътън за гафа на Хамилтън: Люис смяташе, че постъпва правилно

  • 13 окт 2026 | 10:36
  • 468
  • 0

Бившият световен шампион във Формула 1 Дженсън Бътън не се съгласи с анализите, че Люис Хамилтън е загубил вяра във Ферари след решението си да не спира в бокса по време на Гран При на Сингапур.

През настоящия сезон британецът неведнъж изрази разочарование от стратегическите ходове на Скудерията, включително и при липсата на отборни заповеди за размяна на позициите със съотборника му Шарл Леклер в Гран При на Нидерландия.

Предложиха решение за трудната комуникация между Хамилтън и Ферари
Предложиха решение за трудната комуникация между Хамилтън и Ферари

След надпреварата в Сингапур Наоми Шиф от Sky Sports F1 изрази мнение, че пилотът вече няма увереност в решенията на тима. „Не съм изненадана, според мен двете страни до известна степен загубиха взаимно доверие при избора на точните решения в конкретни ситуации - коментира Шиф. - Виновен ли е Люис днес? Да, може би направи грешен избор. Но виновен ли беше отборът миналата седмица? Да, тогава те сбъркаха. Затова разбирам защо Люис оспорва инструкциите им – той невинаги вярва, че те ще вземат правилното решение.“

Скритият коз, който дава допълнителна надежда на Верстапен и Ред Бул за 2027
Скритият коз, който дава допълнителна надежда на Верстапен и Ред Бул за 2027

Бътън обаче отхвърли тази теза и посочи, че сънародникът му просто не е искал да кара зад Леклер до края на дистанцията.

„Смятам, че той просто искаше сам да вземе решение за състезанието си и смяташе, че постъпва правилно. Не искаше да прекара остатъка от надпреварата зад съотборника си. Искаше да рискува, знаейки, че разполага с нужното темпо с меките гуми“, заяви Бътън.

Люис Хамилтън пое вината за провалената стратегия на Ферари в Сингапур
Люис Хамилтън пое вината за провалената стратегия на Ферари в Сингапур

Ръководителят на Ферари Фред Васьор защити стратегията на тима в Сингапур, заявявайки, че на Хамилтън е било наредено да смени гуми при режима на виртуална кола за сигурност, но пилотът е предпочел да остане на пистата.

Седемкратният световен шампион пое отговорност за станалото както по отборното радио, така и чрез официално писмено изявление. Тъй като не се чувстваше добре и пропусна медийните ангажименти след финала, Васьор отговори на въпросите на журналистите и категорично отхвърли упреците за грешка на бокса, припомняйки, че и двамата състезатели са били извикани едновременно.

Леклер предложи промени в Монако, не се приеха
Леклер предложи промени в Монако, не се приеха

„Повикахме и двата болида с думите: ‘Момчета, влизате в бокса при виртуалната кола за сигурност’. Единият от тях обаче каза, че предпочита да остане на пистата, и добави, че е изпуснал входа за бокса. Не обвинявайте отбора“, обясни шефът на Скудерията.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Как Верстапен спечели битката за първия завой в Сингапур

Как Верстапен спечели битката за първия завой в Сингапур

  • 12 окт 2026 | 19:32
  • 5990
  • 1
Перес успя да ядоса звезда на Ферари: Той още ли кара за Ред Бул?

Перес успя да ядоса звезда на Ферари: Той още ли кара за Ред Бул?

  • 12 окт 2026 | 18:46
  • 2525
  • 1
Леклер предложи промени в Монако, не се приеха

Леклер предложи промени в Монако, не се приеха

  • 12 окт 2026 | 18:21
  • 1438
  • 1
Джордж Ръсел: Сега всички трябва да гонят Ред Бул!

Джордж Ръсел: Сега всички трябва да гонят Ред Бул!

  • 12 окт 2026 | 18:01
  • 5941
  • 1
Предложиха решение за трудната комуникация между Хамилтън и Ферари

Предложиха решение за трудната комуникация между Хамилтън и Ферари

  • 12 окт 2026 | 17:38
  • 4574
  • 7
Андреа Стела похвали Ландо Норис за реакцията след инцидента с Пиастри в Сингапур

Андреа Стела похвали Ландо Норис за реакцията след инцидента с Пиастри в Сингапур

  • 12 окт 2026 | 17:23
  • 1188
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 224645
  • 64
Пресконференция на Керязов, Лечева и Пенков

Пресконференция на Керязов, Лечева и Пенков

  • 13 окт 2026 | 09:39
  • 795
  • 0
Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхъврлянето на Ман Сити с незабавен ефект

Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхъврлянето на Ман Сити с незабавен ефект

  • 13 окт 2026 | 10:55
  • 2111
  • 3
Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

  • 13 окт 2026 | 07:58
  • 4473
  • 0
БФ Борба с нов сигнал до прокуратурата: Иска разследване на подписката на ЦСКА

БФ Борба с нов сигнал до прокуратурата: Иска разследване на подписката на ЦСКА

  • 13 окт 2026 | 08:48
  • 4638
  • 14
Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

  • 13 окт 2026 | 07:48
  • 2306
  • 4