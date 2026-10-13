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Байерн с люто гостуване на Скандинавския полуостров

  • 13 окт 2026 | 07:37
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Байерн с люто гостуване на Скандинавския полуостров

Норвежкият Викинг се подготвя за един от най-големите мачове в своята история, приемайки баварския гигант Байерн (Мюнхен) на своя "Люсе Арена" в Ставангер. Двубоят от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига изправя един срещу друг амбициозния домакин и шесткратния европейски шампион.

Викинг започна участието си в състезанието с поражение с 1:3 като гост на друг германски представител - Щутгарт. Въпреки това, воденият от Барте Лунде Орсхайм тим показва отлична домашна форма с серия от четири поредни победи във всички турнири, включително успех с 2:0 над Бран в норвежкото първенство.

Треньорът на Викинг: Има с какво да се гордеем
Треньорът на Викинг: Има с какво да се гордеем

От своя страна Байерн стартира ураганно в Шампионската лига след категорично 5:0 срещу друг норвежки клуб - Бодьо/Глимт. В Бундеслигата обаче баварците сбъркаха през уикенда, завършвайки 2:2 с Аугсбург. Въпреки това отборът на Венсан Компани остава в серия от 13 мача без загуба във всички турнири.

Байерн се развихри през втората част срещу Бодьо, Мусиала се завърна със специален гол
Байерн се развихри през втората част срещу Бодьо, Мусиала се завърна със специален гол

В състава на Байерн основната липса е атакуващият халф Джамал Мусиала, който лекува контузия в бедрото. Вратарят Мануел Нойер усети дискомфорт в ходилото след мача с Аугсбург и старши треньорът Венсан Компани загатна за вероятна ротация, като Йонас Урбиг е готов да застане под рамката. В предни позиции заплахата ще се води от Хари Кейн, подпомаган от Майкъл Олисе и Луис Диас.

Въпреки зачестяващите грешки на Нойер, в Байерн нямат съмнение, че той остава титуляр на вратата
Въпреки зачестяващите грешки на Нойер, в Байерн нямат съмнение, че той остава титуляр на вратата

За домакините извън сметките поради контузии са защитниците Сондре Бьорсхол, Мартин Росет и Андерс Бартелсен, както и нападателят Ветон Бериша. Ключова роля в халфовата линия на Викинг се очаква да изиграят Джо Бел и Кристофър Аскилдсен, а Златко Трипич и Петер Кристиансен ще организират опасностите в предни позиции.

Един от факторите на "Люсе Арена" ще бъде изкуствената тревна настилка. Полузащитникът на гостите Йошуа Кимих изрази увереност преди мача, че това няма да попречи на Байерн да наложи своя контролиращ стил на игра. Баварците ще разчитат на висока преса и владеене на топката, докато Викинг ще дебне за бързи контраатаки през центара и крилата.

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