Треньорът на Викинг: Има с какво да се гордеем

Викинг дебютира в Шампионската лига със загуба. Норвежкият тим отстъпи с 1:3 при визитата си на Щутгарт, но игра смело и създаде доста положения пред вратата на домакините.

“Със смесени чувства съм. Нормално е да има разочарование, след като сме загубили, но в същото време играхме добре и това е повод за гордост”, каза наставникът на Викинг Мортен Йенсен.

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“Със сигурност ще си звадим поука от грешките, които допуснахме. Не се представихме достатъчно стабилно в защита. Вторият гол във вратата ни стана след сериозна грешка”, добави специалистът.

“Играхме агресивно и без да се притесняваме от атмосферата на стадиона, а това е радащо, каза още треньорът на Викинг.

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Снимки: Imago