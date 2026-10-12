Въпреки зачестяващите грешки на Нойер, в Байерн нямат съмнение, че той остава титуляр на вратата

Скорошната грешка на Мануел Нойер в мача срещу Аугсбург не е променила стратегията на Байерн (Мюнхен) по отношение на вратарите за двубоя от Шампионската лига срещу норвежкия Викинг, заяви директорът на баварците Макс Еберл.

Нойер проговори след грешката: Не планирах това

Робин Фелхауер отбеляза най-бързия гол в историята на Бундеслигата – само 8 секунди след началото на двубоя, след като опитът на Нойер да изчисти топката, прехвърляйки съперника, завърши с рикошет в тялото на играча на Аугсбург и връщане на топката точно в краката му. Мачът в събота завърши наравно 2:2. „Ману допусна грешка. Със сигурност му се е случвало и преди през двете десетилетия, в които е професионален футболист. За нас няма абсолютно никакви съмнения относно Ману. Имаме ясна концепция, която прилагаме от почти година и половина заедно с Йонас Урбиг в екипа от вратари“, заяви Еберл преди заминаването на отбора за Норвегия в понеделник.

Max Eberl on Neuer/Urbig: "Manu made a mistake. It has certainly happened to him a few times during his two decades as a professional footballer. There are absolutely no doubts about Manu for us. We have a clear plan. We’ve been implementing it for almost a year and a half, nearly two years. Manu is our number one, and he will remain so. What happens in the future remains to be seen. Who will start tomorrow Vinnie has given it some thought. That’s why I don’t want to get ahead of things just yet." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 12, 2026

Байерн разчита на Нойер като титулярен вратар, на Урбиг като негов заместник и бъдещ наследник, както и на Свен Улрайх като трети вариант. „Ману е нашият номер едно и ще остане такъв. А какво ще се случи в бъдеще – ще видим“, добави Еберл.

Той обаче не пожела да коментира дали треньорът Венсан Компани ще започне мача срещу Викинг с Нойер на вратата. „Мисля, че Вини вече е обмислил това заедно с треньорския щаб, така че не искам да предвиждам нищо. Той винаги казва, че предстои последна тренировка и решението ще бъде взето след нея“, каза Еберл.

Max Eberl ahead of the departure to Stavanger: "The artificial turf is a big factor in why we're holding our final training session in Stavanger. Normally, you play on natural grass pitches 99% of the time. I'm not saying it's a different game, but the conditions are certainly different than on regular pitches. Therefore, it only makes sense for us to fly there and hold our final training session there" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 12, 2026

Директорът коментира и изкуствения терен, на който играе домакинските си мачове Викинг: „Изкуствената трева е основна причина да проведем последната си тренировка в Ставангер. Обикновено в 99% от случаите се играе на естествена трева. Не казвам, че става въпрос за различна игра, но условията със сигурност се различават от тези на обикновените терени. Затова е напълно логично да летим дотам и да проведем финалната си тренировка на място.“

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Снимки: Imago