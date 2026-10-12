Въпреки зачестяващите грешки на Нойер, в Байерн нямат съмнение, че той остава титуляр на вратата

Скорошната грешка на Мануел Нойер в мача срещу Аугсбург не е променила стратегията на Байерн (Мюнхен) по отношение на вратарите за двубоя от Шампионската лига срещу норвежкия Викинг, заяви директорът на баварците Макс Еберл.
Нойер проговори след грешката: Не планирах това
Робин Фелхауер отбеляза най-бързия гол в историята на Бундеслигата – само 8 секунди след началото на двубоя, след като опитът на Нойер да изчисти топката, прехвърляйки съперника, завърши с рикошет в тялото на играча на Аугсбург и връщане на топката точно в краката му. Мачът в събота завърши наравно 2:2. „Ману допусна грешка. Със сигурност му се е случвало и преди през двете десетилетия, в които е професионален футболист. За нас няма абсолютно никакви съмнения относно Ману. Имаме ясна концепция, която прилагаме от почти година и половина заедно с Йонас Урбиг в екипа от вратари“, заяви Еберл преди заминаването на отбора за Норвегия в понеделник.
Байерн разчита на Нойер като титулярен вратар, на Урбиг като негов заместник и бъдещ наследник, както и на Свен Улрайх като трети вариант. „Ману е нашият номер едно и ще остане такъв. А какво ще се случи в бъдеще – ще видим“, добави Еберл.
Той обаче не пожела да коментира дали треньорът Венсан Компани ще започне мача срещу Викинг с Нойер на вратата. „Мисля, че Вини вече е обмислил това заедно с треньорския щаб, така че не искам да предвиждам нищо. Той винаги казва, че предстои последна тренировка и решението ще бъде взето след нея“, каза Еберл.
Директорът коментира и изкуствения терен, на който играе домакинските си мачове Викинг: „Изкуствената трева е основна причина да проведем последната си тренировка в Ставангер. Обикновено в 99% от случаите се играе на естествена трева. Не казвам, че става въпрос за различна игра, но условията със сигурност се различават от тези на обикновените терени. Затова е напълно логично да летим дотам и да проведем финалната си тренировка на място.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago