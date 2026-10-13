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Арсенал с домакинство на отбора на Анчелоти младши в ШЛ

  • 13 окт 2026 | 07:04
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Тази вечер от 22:00 ч. българско време Арсенал домакинства на френския Лил на своя стадион "Емиратс" в среща от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Воденият от Микел Артета тим влиза в двубоя с самочувствие, след като стартира престижната си европейска кампания с успешен изход 1:0 при гостуването на Наполи благодарение на попадението на капитана Мартин Йодегор.

През уикенда Арсенал постигна обрат и спечели с 2:1 домакинството си срещу Лийдс в Премиър лийг с голове на Рикардо Калафиори и Бруно Гимараеш. Това бе седма поредна победа за "топчиите" на родна земя във всички турнири. В Шампионската лига лондончани имат впечатляваща серия от 13 последователни победи в груповата/основната фаза и са непревземаема крепост у дома срещу френски съперници в последните си седем такива мача (5 победи и 2 равенства).

Арсенал стигна до пълен обрат срещу Лийдс, Груев остана на пейката
Арсенал стигна до пълен обрат срещу Лийдс, Груев остана на пейката

Лил, воден от Давиде Анчелоти, пристига в Лондон след минимален успех с 1:0 над Льо Авър в Лига 1. Френският клуб обаче претърпя поражение с 2:3 от Реал Бетис в първия си мач от Шампионската лига. Статистиката на "кучетата" срещу английски отбори е негативна – те са в серия от осем поредни загуби като гост на английски тимове в европейските турнири.

Оксер обърна Брест за втора поредна победа в Лига 1, Ница нанесе първа загуба на Лил
Оксер обърна Брест за втора поредна победа в Лига 1, Ница нанесе първа загуба на Лил

Наставникът на Арсенал Микел Артета е изправен пред сериозни главоболия при избора на състав. В защитната линия отсъства Уилям Салиба поради контузия в гърба, а лятното попълнение Христос Цолис лекува разтежение. Допълнителен удар бе куриозният инцидент след мача с Лийдс, когато Пиеро Инкапие и Мартин Субименди получиха травми в глезените по време на загрявката след мача. И двамата са под въпрос за тази вечер.

Инкапие и Субименди под въпрос за двубоя с Лил
Инкапие и Субименди под въпрос за двубоя с Лил

В състава на Лил за срещата на "Емиратс" липсва наказаният Етан Мбапе, а Хамза Игман е извън терена поради трайна контузия. Любопитен момент за гостите е присъствието на бившия нападател на "артилеристите" Оливие Жиру, който очаква своя шанс от резервната скамейка.

Арсенал се очаква да заложи на формация 4-2-3-1 с Давид Рая на вратата, Бен Уайт, Езри Конса, Габриел Магаляеш и Рикардо Калафиори в отбрана. Деклан Райс и Микел Мерино вероятно ще действат в опорната зона, а Букайо Сака, Мартин Йодегор и Еберечи Езе ще подпомагат централния нападател Виктор Гьокереш.

Лил също залага на 4-2-3-1, като вратар ще бъде Берке Йозер, защитната четворка включва Тиаго Сантош, Нейтън Нгой, Алешандро Рибейро и Ромен Перо. В средата на терена ще действат Набил Бенталеб и Бенжамен Андре, а зад нападателя Аясе Уеда ще оперират Дилан Бакуа, Хакон Харалдсон и Гаетан Перен.

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