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Инкапие и Субименди под въпрос за двубоя с Лил

  • 12 окт 2026 | 15:00
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Пиеро Инкапие и Мартин Субименди са пропуснали днешната тренировка на Арсенал и по всяка вероятност ще останат извън сметките на Микел Артета и за утрешния двубой срещу Лил от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двамата са получили контузии по време на разпускането след мача с Лийдс в събота. В социалните мрежи се появиха клипове как Инкапие изпитва силна болка в десния глезен и Кристиан Москера и Илан Мелие му помагат да напусне терена. Еквадорецът се завърна след едномесечно отсъствие, записвайки само осем минути срещу Лийдс.

Субименди също е получил лека травма след двубоя, въпреки че изобщо не игра в него.

Тези контузии ще бъдат разочароващи за Микел Артета, който би могъл да даде почивка на някои играчи в мача срещу Лил. На Рикардо Калафиори беше дадена почивка, когато „артилеристите“ гостуваха на Наполи за първия си мач от Шампионската лига миналия месец. Вместо него като титуляр излезе Инкапие, тъй като в Арсенал подхождат предпазливо към натоварването на италианеца. Ако и Субименди не е на разположение, това означава, че Артета губи още една възможност да даде почивка на играчи като Деклан Райс и Майлс Люис-Скели в халфовата линия.

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Снимки: Imago

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