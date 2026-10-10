Арсенал 0:0 Лийдс, Груев е на пейката, двата тима си размениха по едно положение

Арсенал и Лийдс играят при 0:0 на Илия Груев в мач от шестия кръг на Премиър лийг.

Първата интересна ситуация в двубоя дойде още във втората минута, когато Нони Мадуеке и Мартин Йодегор размениха подавания, за да се стигне до центриране на крилото към Букайо Сака, но Джеймс Трафърд спаси опита за изстрел. Веднага след това реферът на двубоя вдигна страничния флаг, за да индикира, че английският национал е бил в засада. Домакините се настаниха в противниковата половина и опитваха да намерят празни пространства. Играчите на Лийдс също получиха добра възможност в 8-ата минута, когато лошо изчистване след фал стигна до Ноа Окафор, който стреля много опасно, но Сака постави тялото си на пътя на топката и тя излезе в корнер.

Шампионите започнаха отлично новия сезон в първенството, постигайки четири последователни успеха в първите си четири мача, но точно преди паузата претърпяха сериозно поражение с 3:0 при гостуването си на Брайтън. Днес лондончани имат идеална възможност да се върнат на победния път, но това няма да бъде лека задача. Йоркшърци също стартираха отлично сезона и в момента заемат петото място с две победи и три равенства, като до момента не са допуснали поражение.

Голямата новина за домакините е, че Кай Хавертц и Езри Конса, който се завърнаха с травми от лагерите на националните отбори, са достатъчно възстановени и стартират от първата минута. Мениджърът на Арсенал Микел Артета залага на Бен Уайт на десния фланг на отбраната, а Юриен Тимбер сяда на скамейката. Майлс-Люис Кели е предпочетен пред Бруно Гимараеш. Христос Цолис отсъства заради травма в задната част на бедрото, а Нони Мадуеке стартира на лявото крило вместо Еберечи Езе.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Our Gunners. Premier League football is back in N5 👊 🤝 Presented by @Deel — Arsenal (@Arsenal) October 10, 2026

Илия Груев остава на скамейката за Лийдс. Мениджърът на тима Даниел Фарке залага на същите титуляри, които завършиха наравно 0:0 с Кристъл Палас преди паузата. Германският специалист отново залага на трима в отбраната пред рожденика Джеймс Трафърд в лицето на Нико Елведи, Тарик Мухаремович и Джеймс Джъстин. Ао Танака ще си партнира с капитана Итън Ампаду. Доминик Калвърт-Люин и Ноа Окафор ще водят атаката, а Джейдън Богъл и Габриел Гудмундсон ще действат по двата фланга.

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Снимки: Gettyimages