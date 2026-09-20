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Оксер обърна Брест за втора поредна победа в Лига 1, Ница нанесе първа загуба на Лил

  • 20 сеп 2026 | 20:37
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Оксер обърна Брест за втора поредна победа в Лига 1, Ница нанесе първа загуба на Лил

Отборът на Оксер записа втори пореден успех във френското футболно първенство, след като надделя с 2:1 над гостуващия Брест в мач от петия кръг. Победата дойде след пълен обрат.

Гостите откриха резултата в 23-тата минута чрез Пате Мбуп. Домакините обаче успяха да изравнят точно преди почивката, когато в 45-ата минута Камерън Арчър се разписа след асистенция на Дани Намасо. Крайният резултат бе оформен в 83-тата минута, когато защитникът на Брест Рафаел льо Гуен си отбеляза нещастен автогол.

След този успех Оксер се изкачи до 9-о място във временното класиране с актив от 6 точки. Брест от своя страна остава на 11-а позиция с 5 точки.

В друг двубой от кръга Ница постигна победа с 2:1 над Лил. Домакините излязоха напред в резултата в 22-рата минута след автогол на Нейтън Нгой. В 67-ата минута нападателят Мохамед Амура удвои аванса на Ница.

Гостите от Лил успяха да върнат едно попадение в 79-ата минута чрез Аясе Уеда. Въпреки сериозния си натиск, изразен в 19 удара към вратата и 60% владеене на топката, „песовете“ не успяха да стигнат до изравняването.

Така Лил остава на 4-то място с 10 точки, докато Ница се намира на 14-а позиция с 5 точки в класирането на Лига 1.

По-късно тази вечер предстои дербито на кръга, в което Олимпик Марсилия приема шампиона Пари Сен Жермен.

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Снимки: Imago

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