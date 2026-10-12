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Локомотив (София) разгроми Ботев с 6:0 при U18

  • 12 окт 2026 | 17:34
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Локомотив (София) разгроми Ботев с 6:0 при U18

Локомотив (София) постигна категорична победа с 6:0 над Ботев (София) в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадиона в столичния квартал „Требич“.

Денислав Георгиев откри резултата в 40-ата минута и осигури минимален аванс на домакините до почивката.

През втората част Локомотив отбеляза още пет попадения. Димитър Говедаров се разписа в 52-рата минута, а четири минути по-късно Виктор Величков направи резултата 3:0. Виктор Димитров добави четвърти гол в 65-ата минута. Александър Ненов се разписа в 77-ата минута, а в добавеното време отбеляза второто си попадение и оформи крайното 6:0.

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