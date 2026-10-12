Септември победи Дунав при U18

Септември постигна победа с 2:1 над Дунав (Русе) в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадиона на 57-о училище в София.

Домакините поведоха още в 13-ата минута, когато Андрей Грозданов откри резултата. До почивката ново попадение не падна и Септември запази минималния си аванс.

Васил Балтов удвои преднината на столичани в 68-ата минута. Дунав върна едно попадение чрез Йоан Нофал в 78-ата, но до края не успя да стигне до изравняване.

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