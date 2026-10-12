Ботев (Пловдив) обърна Нефтохимик с четири гола след почивката в U18

Ботев (Пловдив) постигна победа с 4:1 над Нефтохимик в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Двубоят се игра на клубната база на „канарчетата“ в Пловдив.

Гостите поведоха в 42-ата минута чрез Константин Димитров и се оттеглиха на почивката с гол аванс.

Ботев стигна до пълен обрат през второто полувреме. Станислав Иванов изравни в 48-ата минута, а пет минути по-късно Любомир Томов направи резултата 2:1. Иван Филипов добави трето попадение в 63-ата минута, а в третата минута на добавеното време се разписа отново и оформи крайното 4:1.

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