Пирин и Хебър не се победиха при U18

Пирин (Благоевград) и Хебър завършиха 1:1 в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Двубоят се игра на стадиона в село Рилци.

Домакините поведоха още в седмата минута с попадение на Мартин Забунов. Хебър отговори бързо и в 16-ата минута Васил Симеонски възстанови равенството.

След почивката нов гол не бе отбелязан. В 58-ата минута Иван Стоилов от Пирин получи червен картон, но домакините удържаха резултата с човек по-малко и двата отбора си поделиха точките.

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