Национал победи Локомотив (ГО), мачът бе помрачен от нападение над съдията

Национал постигна победа с 3:0 като гост на Локомотив (Горна Оряховица) в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Двубоят се игра на помощния изкуствен терен на Локомотив в Горна Оряховица.

Гостите поведоха в 43-ата минута, когато Валентин Събев откри резултата. След почивката Стоян Кочуков удвои аванса на Национал в 60-ата минута, а Мартин Ковачев оформи крайното 3:0 в 87-ата.

Второто полувреме бе белязано от сериозно напрежение. При резултат 0:2 домакините имаха претенции за дузпа, след което последваха червени картони. Локомотив завърши срещата с деветима футболисти след изгонванията на Стефан Чукурлиев и Сълен Веселинов.

Най-грозните сцени се разиграха след последния съдийски сигнал. Вратарят на Локомотив Александър Стоянов нападна главния арбитър Владимир Велев от Велико Търново, като го ритна в главата. Последваха и удари с юмруци, докато съдията бе на земята. Инцидентът бе заснет от зрители на двубоя.

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