Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Национал (София) U18

Национал победи Локомотив (ГО), мачът бе помрачен от нападение над съдията

  • 12 окт 2026 | 17:17
  • 343
  • 0
Национал победи Локомотив (ГО), мачът бе помрачен от нападение над съдията

Национал постигна победа с 3:0 като гост на Локомотив (Горна Оряховица) в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Двубоят се игра на помощния изкуствен терен на Локомотив в Горна Оряховица.

Гостите поведоха в 43-ата минута, когато Валентин Събев откри резултата. След почивката Стоян Кочуков удвои аванса на Национал в 60-ата минута, а Мартин Ковачев оформи крайното 3:0 в 87-ата.

Второто полувреме бе белязано от сериозно напрежение. При резултат 0:2 домакините имаха претенции за дузпа, след което последваха червени картони. Локомотив завърши срещата с деветима футболисти след изгонванията на Стефан Чукурлиев и Сълен Веселинов.

Най-грозните сцени се разиграха след последния съдийски сигнал. Вратарят на Локомотив Александър Стоянов нападна главния арбитър Владимир Велев от Велико Търново, като го ритна в главата. Последваха и удари с юмруци, докато съдията бе на земята. Инцидентът бе заснет от зрители на двубоя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg

Футбол и минифутбол ще има в програмата на Sportbg.bg

  • 12 окт 2026 | 15:53
  • 434
  • 0
ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 16724
  • 131
Локо (ГО) притеснен за бъдещето на побойника

Локо (ГО) притеснен за бъдещето на побойника

  • 12 окт 2026 | 14:08
  • 2665
  • 4
АСФБ поиска доживотно изваждане от футбола на вратаря, нападнал съдия

АСФБ поиска доживотно изваждане от футбола на вратаря, нападнал съдия

  • 12 окт 2026 | 13:49
  • 6503
  • 18
ЦСКА обяви програмата си за мача с Монако

ЦСКА обяви програмата си за мача с Монако

  • 12 окт 2026 | 13:32
  • 1466
  • 0
Нико Петров: Левски превърна "Тича" в дансинг за своя валс

Нико Петров: Левски превърна "Тича" в дансинг за своя валс

  • 12 окт 2026 | 13:30
  • 2556
  • 27
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 16724
  • 131
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 11811
  • 64
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 2988
  • 4
Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 15435
  • 133
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 9204
  • 7
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 11721
  • 9