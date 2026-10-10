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БФС взе отношение след грозните сцени на мач от Елитната група до 18 години

  • 10 окт 2026 | 19:24
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БФС взе отношение след грозните сцени на мач от Елитната група до 18 години

Във връзка със случай на проявена физическа агресия в юношески мач от страна на вратаря на Локомотив (Горна Оряховица) U18 спрямо член на съдийската бригада в двубоя с Национал U18 ръководстовото на Българския футболен съюз категорично осъжда подобни действия, които са абсолютно недопустими и нямат никакво място в българския футбол.

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"Бихме желали да информираме футболната общественост, че този случай ще бъде разгледан още на следващото заседание на Дисциплинарната комисия към БФС, като ще бъдат взети най-крути мерки и ще бъде наложено възможно най-строгото наказание според дисциплинарния правилник", написаха от футболната ни централа.

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