Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

Ръководителят на отбора на Рейсинг Булс Алън Пърмейн говори за избора, който предстои да бъде направен за пилотската двойка на тима от Фаенца за сезон 2027 във Формула 1.

В момента пилоти на екипа са Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, а третият кандидат за титулярна позиция е българският талант Никола Цолов. По думите на Пърмейн решението за това кои ще са пилоти ще бъде взето в „идните седмици“. Той също така каза, че изборът не е лесен, защото и тримата са фантастични пилоти, като отборът не гледа само към настоящето, но и към бъдещето.

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„Ще бъде в идните седмици. Не бързаме. Всички знаят, че ние имаме двама фантастични пилоти. Имаме фантастичен пилот и във Формула 2 в момента и всички те са там и са готови. Но трима не се събират в две места, разбира се. Ще отделим малко повече време, за да сме сигурни, че ще изберем правилната двойка“, обясни Пърмейн по време на днешната пресконференция за шефовете на отборите в Сингапур.



„Има много, много фактори. На първо място са скоростта и темпото и всичко, което върви с тях. Ние сме в уникална позиция, предполагам. Искаме да вкараме млади пилоти. Искаме да вкараме млад талант и гледаме с едно око към техния прогрес в бъдещето. Така че не говорим само за сега, а и за това какво могат да направят те в бъдеще“, добави още шефът на Рейсинг Булс.

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