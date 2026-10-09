Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Ето кога ще се реши дали Никола Цолов ще влезе във Формула 1 догодина

  • 9 окт 2026 | 17:34
  • 4957
  • 3

Ръководителят на отбора на Рейсинг Булс Алън Пърмейн говори за избора, който предстои да бъде направен за пилотската двойка на тима от Фаенца за сезон 2027 във Формула 1.

В момента пилоти на екипа са Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, а третият кандидат за титулярна позиция е българският талант Никола Цолов. По думите на Пърмейн решението за това кои ще са пилоти ще бъде взето в „идните седмици“. Той също така каза, че изборът не е лесен, защото и тримата са фантастични пилоти, като отборът не гледа само към настоящето, но и към бъдещето.

Ще дебютира ли Никола Цолов във Формула 1 още този месец?
Ще дебютира ли Никола Цолов във Формула 1 още този месец?

„Ще бъде в идните седмици. Не бързаме. Всички знаят, че ние имаме двама фантастични пилоти. Имаме фантастичен пилот и във Формула 2 в момента и всички те са там и са готови. Но трима не се събират в две места, разбира се. Ще отделим малко повече време, за да сме сигурни, че ще изберем правилната двойка“, обясни Пърмейн по време на днешната пресконференция за шефовете на отборите в Сингапур.

„Има много, много фактори. На първо място са скоростта и темпото и всичко, което върви с тях. Ние сме в уникална позиция, предполагам. Искаме да вкараме млади пилоти. Искаме да вкараме млад талант и гледаме с едно око към техния прогрес в бъдещето. Така че не говорим само за сега, а и за това какво могат да направят те в бъдеще“, добави още шефът на Рейсинг Булс.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Ред Бул: Няма да можем да се борим за победи навсякъде

Ред Бул: Няма да можем да се борим за победи навсякъде

  • 9 окт 2026 | 15:44
  • 733
  • 0
Пеко Баная обясни големия си пробив в тренировките в Индонезия

Пеко Баная обясни големия си пробив в тренировките в Индонезия

  • 9 окт 2026 | 15:16
  • 479
  • 0
Какво показа експериментът на Мерцедес с различните коли в Сингапур?

Какво показа експериментът на Мерцедес с различните коли в Сингапур?

  • 9 окт 2026 | 15:11
  • 835
  • 0
Монтоя: В Мерцедес са ужасени от темпото на Ред Бул

Монтоя: В Мерцедес са ужасени от темпото на Ред Бул

  • 9 окт 2026 | 14:27
  • 1121
  • 2
Верстапен ще кара срещу най-добрите в света в следващия си GT старт

Верстапен ще кара срещу най-добрите в света в следващия си GT старт

  • 9 окт 2026 | 14:16
  • 524
  • 0
Марк Маркес: Представяме се по-добре от очакваното

Марк Маркес: Представяме се по-добре от очакваното

  • 9 окт 2026 | 14:06
  • 538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янтра 1:0 Вихрен, Коконов откри

Янтра 1:0 Вихрен, Коконов откри

  • 9 окт 2026 | 19:28
  • 2377
  • 1
Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

Веласкес: Новите треньори на ЦСКА и Лудогорец не ме интересуват

  • 9 окт 2026 | 15:22
  • 10693
  • 92
Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

Братя Николови пред "Гадзета дело Спорт": Мони носи безгрижието, Алекс е роден лидер, а заедно сме по-силни!

  • 9 окт 2026 | 18:27
  • 1524
  • 0
ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

ЦСКА отчете голяма загуба и огромен скок на заплати, Левски измести Ботев, а Лудогорец обяви рекордни приходи

  • 9 окт 2026 | 08:23
  • 34745
  • 181
Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

Лудогорец следи капитана на Университатя (Крайова)

  • 9 окт 2026 | 11:01
  • 13401
  • 10