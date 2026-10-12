Любо Руйков с пробив във Формула 4 Европа

Любослав Руйков записа силно представяне в последния кръг за сезон 2026 във Формула 4 Европа, като стигна до 11-о място в едното състезание, в първото не успя да стартира заради повреда в спирачките, а в третото беше изваден от пистата, след като го удари негов съперник.

Третият кръг от кампанията във Формула 4 Европа се проведе на пистата “Монца”, където Любо записа пето място в едната от двете квалификации, в които участва в началото на уикенда. Това беше и първият състезателен уикенд в този шампионат с новия тим на Руйков - Према.

Любо Руйков: Много е важно да нямам проблеми в квалификацията

“Все още се сработваме с Према и с инженера ми - обясни за Sportal.bg Руйков. - Представянето ми в квалификациите е показателно - имам скорост, мога да съм сред най-бързите. В едната сесия се класирах 5-и, което беше добро начало на уикенда. Но в другата квалификация останах 27-и, без да съм загубил скорост, просто тимът ме изведе на пистата в неподходящ момент. Изтеглянето на “Монца” има голямо значение, а когато се озовеш зад по-бавен пилот или пилоти, както стана с мен, оставаш без шанс.

“В състезанията имах една възможност да си пробия път напред - стартирах 27-и и стигнах до 11-ото място на финала, за 12 обиколки, беше много интересно и оспорвано. В другото състезание, в което пак стартирах от дъното, изкачих се до 13-ото място и ме удари друг пилот, който ме извади от пистата и не успях да продължа.”

Любо Руйков: Отново труден уикенд, но поне имах скорост

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