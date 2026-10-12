Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:00 Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Любо Руйков с пробив във Формула 4 Европа

  • 12 окт 2026 | 11:14
  • 571
  • 0
Любо Руйков с пробив във Формула 4 Европа

Любослав Руйков записа силно представяне в последния кръг за сезон 2026 във Формула 4 Европа, като стигна до 11-о място в едното състезание, в първото не успя да стартира заради повреда в спирачките, а в третото беше изваден от пистата, след като го удари негов съперник.

Третият кръг от кампанията във Формула 4 Европа се проведе на пистата “Монца”, където Любо записа пето място в едната от двете квалификации, в които участва в началото на уикенда. Това беше и първият състезателен уикенд в този шампионат с новия тим на Руйков - Према.

Любо Руйков: Много е важно да нямам проблеми в квалификацията
Любо Руйков: Много е важно да нямам проблеми в квалификацията

“Все още се сработваме с Према и с инженера ми - обясни за Sportal.bg Руйков. - Представянето ми в квалификациите е показателно - имам скорост, мога да съм сред най-бързите. В едната сесия се класирах 5-и, което беше добро начало на уикенда. Но в другата квалификация останах 27-и, без да съм загубил скорост, просто тимът ме изведе на пистата в неподходящ момент. Изтеглянето на “Монца” има голямо значение, а когато се озовеш зад по-бавен пилот или пилоти, както стана с мен, оставаш без шанс.

“В състезанията имах една възможност да си пробия път напред - стартирах 27-и и стигнах до 11-ото място на финала, за 12 обиколки, беше много интересно и оспорвано. В другото състезание, в което пак стартирах от дъното, изкачих се до 13-ото място и ме удари друг пилот, който ме извади от пистата и не успях да продължа.”

Любо Руйков: Отново труден уикенд, но поне имах скорост
Любо Руйков: Отново труден уикенд, но поне имах скорост
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Мартин Брандъл посочи момента, в който Джордж Ръсел загуби битката за титлата

Мартин Брандъл посочи момента, в който Джордж Ръсел загуби битката за титлата

  • 11 окт 2026 | 21:25
  • 2300
  • 2
Ландо Норис с откровено признание за темпото на Макларън

Ландо Норис с откровено признание за темпото на Макларън

  • 11 окт 2026 | 20:45
  • 3332
  • 1
Люис Хамилтън пое вината за провалената стратегия на Ферари в Сингапур

Люис Хамилтън пое вината за провалената стратегия на Ферари в Сингапур

  • 11 окт 2026 | 19:03
  • 3153
  • 1
Верстапен: Много съм щастлив, че най-после спечелих в Сингапур

Верстапен: Много съм щастлив, че най-после спечелих в Сингапур

  • 11 окт 2026 | 17:19
  • 1717
  • 0
Леклер: Може би можех да съм по-агресивен на старта

Леклер: Може би можех да съм по-агресивен на старта

  • 11 окт 2026 | 17:13
  • 1633
  • 0
Кими Антонели ще може да стане световен шампион в Гран При на САЩ

Кими Антонели ще може да стане световен шампион в Гран При на САЩ

  • 11 окт 2026 | 17:10
  • 9036
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

Пресконференция след Изпълкома на БФС - гледайте на живо!

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 4706
  • 19
В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

  • 12 окт 2026 | 11:20
  • 2638
  • 14
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 10301
  • 59
Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"

Любо Ганев е "Гостът на Sportal.bg"

  • 12 окт 2026 | 11:33
  • 2708
  • 2
L'Équipe за Бистрица: Инфарктен успех за ЦСКА, играта не беше съвсем убедителна

L'Équipe за Бистрица: Инфарктен успех за ЦСКА, играта не беше съвсем убедителна

  • 12 окт 2026 | 06:39
  • 8501
  • 2
Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

  • 12 окт 2026 | 09:45
  • 5808
  • 18