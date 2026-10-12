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Хаас се спря на Рафаел Камара за заместник на Естебан Окон

  • 12 окт 2026 | 11:05
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Рафаел Камара ще дебютира във Формула 1 през 2027 година с отбора на Хаас, след като американският тим се е споразумял с бразилеца и Ферари за неговите услуги, съобщава racingnews365.com.

Настоящият лидер в генералното класиране във Формула 2 ще заеме мястото на Естебан Окон, който ще напусне Хаас след две години в тима. Камара ще си партнира с друг представител на академията на Ферари, а именно Оливър Беарман, който все още не е потвърден като пилот на Хаас, но се очаква това да се случи съвсем скоро, най-вероятно в навечерието на Гран При на САЩ.

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От няколко месеца насам се говори, че Камара е водещият кандидат за място в Хаас, но бразилецът имаше конкуренция най-вече от Джак Дуън и Рио Хиракава. Тримата участваха в серия от тестове с миналогодишната кола на американския тим, като последният от тях беше в началото на септември на „Херес“.

В него най-добре са се представили Камара и Дуън, като в хода на уикенда в Сингапур е било взето финалното решение и Камара ще бъде титуляр на Хаас догодина. Бразилецът ще донесе със себе си както допълнителна подкрепа от Ферари, така и значителни спонсори от родината си.

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Снимки: Gettyimages

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