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Шампионът Арсенал посреща Лийдс и Гриев при подновяването на Премиър лийг

  • 10 окт 2026 | 07:52
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Шампионът Арсенал посреща Лийдс и Гриев при подновяването на Премиър лийг

След триседмична пауза за националните отбори, висшата лига на Англия се завръща с интригуващ сблъсък на стадион "Емиратс". Шампионът Арсенал приема хита на първенството Лийдс в мач от 6-ия кръг. Двубоят е насрочен за събота, 10 октомври, от 14:30 часа българско време

Арсенал заема втората позиция във временното класиране с актив от 12 точки след първите пет кръга (4 победи и 1 загуба, голова разлика 8:4). Водените от Микел Артета лондончани изостават на три точки от лидера Манчестър Сити, а в последния си шампионатен двубой преди паузата допуснаха изненадващо поражение с 0:3 при гостуването на Брайтън.

От своя страна, Лийдс прави страхотен старт на кампанията и се намира на пето място с 9 точки (2 победи и 3 равенства, голова разлика 7:3). Воденият от Даниел Фарке състав все още няма поражение в Премиър лийг от началото на сезона и разполага с втората най-добра защита в лигата с едва 3 допуснати попадения.

И двата тима имат сериозни главоболия с контузени играчи след мачовете на националните гарнитури. За домакините със сигурност отпадат бранителят Уилям Салиба поради травма в гърба и новото попълнение Христос Цолис, който разтегна задно бедро с екипа на Гърция. Под въпрос остават Кай Хавертц и Езри Конса, докато Деклан Райс и Мартин Йодегор се очаква да бъдат на разположение въпреки леките проблеми. През седмицата мениджърът Микел Артета поднови договора си с клуба до 2030 година.

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг
Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

При гостите от Лийдс извън сметките са защитникът Джо Родън и нападателите Матео Джоузеф и Даниел Джеймс, който получи травма в гърба. Крилото Хари Уилсън и Жан-Матео Бахоя възобновиха тренировки, но физическото им състояние ще се оценява непосредствено преди срещата.

Поредна контузия за Арсенал по време на международната пауза
Поредна контузия за Арсенал по време на международната пауза

Статистиката от последните сблъсъци между двата отбора е изцяло в полза на Арсенал. "Топчиите" спечелиха последните пет мача срещу Лийдс във всички турнири. Въпреки това, добрата дефанзивна организация на Лийдс обещава оспорван дуел на "Емиратс".

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