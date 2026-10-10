Шампионът Арсенал посреща Лийдс и Гриев при подновяването на Премиър лийг

След триседмична пауза за националните отбори, висшата лига на Англия се завръща с интригуващ сблъсък на стадион "Емиратс". Шампионът Арсенал приема хита на първенството Лийдс в мач от 6-ия кръг. Двубоят е насрочен за събота, 10 октомври, от 14:30 часа българско време

Арсенал заема втората позиция във временното класиране с актив от 12 точки след първите пет кръга (4 победи и 1 загуба, голова разлика 8:4). Водените от Микел Артета лондончани изостават на три точки от лидера Манчестър Сити, а в последния си шампионатен двубой преди паузата допуснаха изненадващо поражение с 0:3 при гостуването на Брайтън.

От своя страна, Лийдс прави страхотен старт на кампанията и се намира на пето място с 9 точки (2 победи и 3 равенства, голова разлика 7:3). Воденият от Даниел Фарке състав все още няма поражение в Премиър лийг от началото на сезона и разполага с втората най-добра защита в лигата с едва 3 допуснати попадения.

И двата тима имат сериозни главоболия с контузени играчи след мачовете на националните гарнитури. За домакините със сигурност отпадат бранителят Уилям Салиба поради травма в гърба и новото попълнение Христос Цолис, който разтегна задно бедро с екипа на Гърция. Под въпрос остават Кай Хавертц и Езри Конса, докато Деклан Райс и Мартин Йодегор се очаква да бъдат на разположение въпреки леките проблеми. През седмицата мениджърът Микел Артета поднови договора си с клуба до 2030 година.

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

При гостите от Лийдс извън сметките са защитникът Джо Родън и нападателите Матео Джоузеф и Даниел Джеймс, който получи травма в гърба. Крилото Хари Уилсън и Жан-Матео Бахоя възобновиха тренировки, но физическото им състояние ще се оценява непосредствено преди срещата.

Поредна контузия за Арсенал по време на международната пауза

Статистиката от последните сблъсъци между двата отбора е изцяло в полза на Арсенал. "Топчиите" спечелиха последните пет мача срещу Лийдс във всички турнири. Въпреки това, добрата дефанзивна организация на Лийдс обещава оспорван дуел на "Емиратс".

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