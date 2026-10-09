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Артета: Ентусиазмът ни в Арсенал е за нещо още по-голямо

  • 9 окт 2026 | 16:26
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Артета: Ентусиазмът ни в Арсенал е за нещо още по-голямо

Шампионът Арсенал открива шестия кръг в Премиър лийг с домакинство на Лийдс утре (събота) от 14:30 часа. Това е първи двубой за тима след паузата, но и първи за мениджъра Микел Артета, след като преди дни той продължи договора си с клуба. На срещата си с медиите логично испанецът трябваше да коментира и случващото се с Манчестър Сити, където той беше асистент на Джосеп Гуардиола в част от периода, за който сега “гражданите” бяха признати за виновни за финансови нередности.

За новия си договор
За мен е огромна чест. Семейството ми и аз сме изключително благодарни, че ще продължим да се наслаждаваме на това невероятно пътешествие, което започна преди почти седем години. Още от самото начало казах, че клубът и аз искаме едно и също. Винаги съм твърдял, че когато се опитваш да вземеш решение за бъдещето, най-важното е в момента на подписването да погледнеш всички в стаята и да видиш усмивки по лицата им и вълнение в очите им. Това усетих у Стан и Джош Кронке, след това у Рич Гарлик, изпълнителния директор, Джеймс Кинг, директора по футболните операции, и Андреа Берта, спортния директор, а също и у служителите и футболистите. Всеки ден трябва да доказваме, че заслужаваме да бъдем на това ниво.

Обмислял ли е някога да не подписва нов договор?
Понякога трябва да спреш и да се замислиш: „Колко дълго можеш да продължаваш да правиш това?“. И не само това, а и колко дълго можеш да го правиш именно тук. Имаш ли необходимото желание и енергия? Как те гледат хората около теб, когато говориш с тях? Моят отговор беше положителен. Ако един ден усещането се промени, ще го обмислим. Това е всичко, просто е.

За изграждането на “династия“ в Арсенал
Това е нещо, за което трябва да се бориш всеки ден. Знаем какво е нивото ни в момента и какви са стандартите, но ентусиазмът, страстта и енергията са още по-големи.

Кое е най-голямата му гордост - връзката с феновете или трофеите?
Важен е начинът, по който постигнахме всичко това. В момента всеки се чувства част от нещо, в което има силно единство. Клубът има ясна идентичност, амбиция и посока, в която искаме да се развиваме.

Ще продължи ли да работи още дълго?
Не знам. Все още съм много млад, а това е и първият ми опит като треньор. Вероятно всичко зависи от начина, по който възприемам професията си. Хората говорят за напрежение и стрес и аз разбирам какво имат предвид. Но не свързвам работата си с тези неща. Преживял съм много различни моменти. Всичко опира до страстта, която изпитвам към играта, както и до амбицията, решителността и стремежите ми. За мен е истинска привилегия да правя това всеки ден. Засега не смятам, че е дошло времето да спра.“

Ще бъде ли в Арсенал и след 20 години?
Мисля за днес и, надявам се, за утре. Така трябва да подхождаме към тази работа. Трябва да се наслаждаваш на пътя – това е най-важният урок, който съм научил през тези години. Най-големият подарък са хората около мен, които ме карат да се чувствам обичан и ми позволяват да се наслаждавам на това, което правя.“

Мисли ли за почивка от футбола
Почивка? Да спра да правя това, което правя? В момента подобна мисъл не ми минава през главата, защото обичам работата си толкова много. Всяка сутрин се събуждам и изпитвам тази енергия. Много хора ми казват: „Но, Микел, трябва да си почиваш“ и подобни неща. Истината обаче, и съм напълно искрен, е, че понякога си вземам почивка през деня, след това се връщам и започвам да работя по нещо, а енергията ми става още по-голяма, защото обичам това, което правя. Това е красотата на заниманието с нещо, към което изпитваш истинска страст. Именно затова се чувствам изключително щастлив, че съм там, където съм.

За решението за вината на Манчестър Сити
Напълно разбирам въпроса, но е изключително важно да уважаваме процедурата, сроковете и процеса, който все още не е приключил, тъй като решението беше обжалвано. Моята позиция, както и тази на клуба, е да не правим повече коментари, докато случаят не бъде разрешен.

Помага ли на Арсенал ситуацията с Манчестър Сити?
Това не зависи от нас. От нас зависи подготовката ни – всички наши национали се завърнаха, за да бъдат в възможно най-добро състояние и да победим Лийдс. Именно върху това е съсредоточено вниманието ни.

Навреди ли всичко това на Висшата лига?
Има процедура, която все още не е приключила. Тя продължава. Ще можем да имаме ясна позиция, когато всичко бъде разрешено. Засега не съм готов да коментирам.

Колко важни са финансовите правила?
Висшата лига е най-доброто първенство в света по много причини. Тук съм от повече от 20 години и тя ще продължи да бъде най-добрата лига в света. Чувствам се привилегирован да бъда там, където съм. Има няколко клуба, като Брайтън и Брентфорд, които се справят изключително добре и управляват ресурсите си по интелигентен начин. Преди няколко седмици ние усетихме това на собствен гръб в мача срещу Брайтън.

За футболистите на Арсенал с травми и други проблеми
При Деклан Райс трябва да управляваме натоварването му. Откакто се завърна от Световното първенство, той имаше няколко проблема. Знаем колко мача е изиграл през последните три години, така че беше разумното решение да получи почивка. Надявам се той да бъде на разположение, както и някои други футболисти, чието участие също е под въпрос.

Кай Хавертц получи мускулна контузия. Езри Конса също имаше някои проблеми и комуникацията ни с щаба на английския национален отбор беше много добра. Цолис е с мускулна контузия и ще отсъства няколко седмици. Няма да бъде на разположение.

Инкапие и Москера обаче са на линия. И двамата направиха всичко възможно, за да бъдат готови за мача с Брайтън, но тогава решихме да не ги използваме. Бен Уайт също е на разположение.

Все още ли Премиър лийг е най-доброто първенство в света?
Сто процента.

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