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Артета: Днес имахме какво да доказваме

  • 11 окт 2026 | 03:33
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Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира представянето на своя отбор след двубоя с Лийдс. Испанският специалист анализира тактическите проблеми, избора на състав и индивидуалното представяне на ключови футболисти. Той заяви, че тимът му е имал какво да доказва след загубата от Брайтън.

"Днес имахме две цели. Първо, да се изправим пред предизвикателството срещу отбор, който няма загуба във Висшата лига, и второ, защото имахме какво да доказваме. Нещо в нашата идентичност беше засегнато срещу Брайтън. Особено по начина, по който реагирахме, след като се оказахме в трудна ситуация“, започна Артета.

„Въпреки че започнахме много добре и бяхме наистина доминиращи, не се възползвахме от пространствата, ситуациите и численото предимство, които имахме, за да атакуваме вратата и наказателното поле. Трябваше да се справим много по-добре и това остави мача отворен, а знаехме, че на Лийдс не им трябва много, за да те застрашат всеки път, когато вкарат топката в наказателното поле. Те са невероятно опасни“, допълни специалистът.

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Мениджърът обясни и решението си да заложи на Нони Мадуеке по фланга вместо Еберечи Езе.

„Наистина съм щастлив с него, защото заслужаваше шанса, който получи, и го грабна с две ръце. Когато не харесвах толкова много това, което прави, или когато Нони не влияеше на мача, взех определени решения и той ги прие. Това, което направи оттогава насам, е да вдигне нивото, а в тренировките беше най-добрият играч през последните десет дни. Той не ми остави друг избор, освен да го избера", каза испанецът.

В заключение тактикът оцени приноса на Бруно Гимараеш, който влезе от пейката и донесе победата.

„Реалността е, че той пътува до Австралия и до Индия. Все още не е в най-доброто си състояние, защото нямаше предсезонна подготовка. Направи го (б.р. да отбележи след влизане от пейката) вече два пъти – срещу Съндърланд, а сега и срещу Лийдс. Това е качеството, необходимо на това ниво, за да продължим да побеждаваме. Той не беше на това ниво срещу Брайтън, а това тук е нивото за Арсенал. Всяка седмица, всеки мач, всяка минута, всяко действие – трябва да бъдеш на това ниво. Срещу Брайтън той не беше, а днес беше много по-добре, но все още може да бъде много по-убедителен в мачовете спрямо това, което е правил досега. Това е нивото, което изискваме. Това изисквам и от самия себе си. Ако успеем да го постигнем, това ще повиши стандартите ни и ще бъдем по-добър отбор“, завърши Артета.

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Снимки: Gettyimages

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