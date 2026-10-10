Байерн пак се препъна в Аугсбург след лудо баварско дерби с най-бързия гол в историята и куп отменени попадения

Байерн (Мюнхен) отново не успя да спечели баварското дерби с Аугсбург и завърши 2:2 в изключително атрактивен мач от 5-тия кръг на Бундеслигата. Срещата ще се запомни с исторически момент, а именно най-бързия гол в историята на Бундеслигата. Той дойде след само осем секунди във вратата на шампионите заради груба грешка на Мануел Нойер, а негов автор бе Робин Фелхауер. Тимът на Венсан Компани пък имаше и изключителен малшанс, след като цели четири попадения за мюнхенския гранд бяха отменени заради засади след намеси на ВАР - всичките през втората част. Хари Кейн пък не успя днес да се разпише, но се отчете с две асистенции за попаденията на Исмаел Сайбари (55') и Натаниъл Браун (80').

Така Байерн не успя да се възползва от грешката на Борусия (Дортмунд) снощи и няма да може да излезе начело, като е с 11 точки. Аугсбург пък пак се оказа “черна котка” за мюнхенския гранд, след като в предишния мач между двата отбора нанесе единствената загуба на съперника в последните 47 мача от Бундеслигата. Тогава отборът спечели с 2:1 на "Алианц Арена". Аугсбург е три поредни мача без победа и с 8 точки.

Срещата започна по кошмарен начин за шампионите. Още в осмата секунда Мануел Нойер допусна груба грешка и подари топката на Робин Фелхауер, който напредна и прати топката в опразнената мрежа - 1:0 за Аугсбург. Това според статистиците е и най-бързият гол в историята на Бундеслигата - поне откакто има такава статистика. Байерн опита да реагира бързо и в 12-ата минута Хари Кейн стреля опасно от дистанция, но бе неточен. В следващата минута пък стражът на домакините Фин Дамен трябваше да спасява и изстрел на Майкъл Олисе.

В 35-ата минута бранителят на Аугсбург Абдулай Джума Бах бе близо до това да удвои, но след центриране стреля неточно. В следващата атака пък Исмаел Сайбари стреля с опасен диагонален удар, но топката мина с малко встрани. В самия край на първата част пък Байерн можеше да изравни, но удар на Хари Кейн срещна напречната греда след отлично центриране на Александър Павлович.

Robin Fellhauer's goal against Bayern is the fastest goal in Bundesliga history https://t.co/1BahCfPKqC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 10, 2026

В самото начало на втората част Байерн мислеше, че е успял да изравни. Исмаел Сайбари центрира отдясно, а Луис Диас стреля с ножичен удар. Стражът на Аугсбург Фин Дамен пък не реагира добре и топката мина под него. Попадението обаче бе отменено заради предшестваща засада на Йосип Станишич. Само три минути по-късно обаче - в 55-ата минута, Байерн вече възстанови равенството. Хари Кейн изведе Сайбари и мароканецът останал очи в очи с Дамен не сгреши - 1:1.

Десетина минути по-късно обаче Аугсбург отново излезе напред. При добра атака Калвин Бракелман напредна и стреля опасно. Нойер успя да избие, но не особено добре и топката попадна в португалеца Родриго Рибейро, който с успешна добавка вкара - 2:1 за домакините в 64-ата минута. В 73-ата минута ново попадение на Байерн бе отменено, отново заради засада. Малко след това за трети път гол на шампионите не бе признат. Той пак бе на Луис Диас и отново бе вкаран по атрактивен начин, но поредният офсайд го направи нередовен.

🔚 Punkteteilung in Augsburg. Am Ende reicht es nach zweimaligem Rückstand leider nur für einen Punkt. 🔴⚪ https://t.co/VB5rWNuAMz — FC Bayern München (@FCBayern) October 10, 2026

В 80-ата минута натискът на Байерн все пак даде резултат. Хари Кейн отново се отчете с асистенция и намери в наказателното поле резервата Натаниъл Браун, който отблизо изравни за 2:2 и този път всичко беше наред с гола. Още в следващата атака тимът на Венсан Компани бе близо до пълен обрат, но друг играч, влязъл от пейката - Серж Гнабри нацели страничната греда.

Мюнхенският гранд продължи силния си натиск и Дамен трябваше да спасява удар от дистанция на Олисе. В последните секунди на двубоя за четвърти път Байерн трябваше да се разочарова и попадение на тима да бъде отменено - отново след засада, когато след изумително разбъркване Серж Гнабри прати топката в мрежата. Така в крайна сметка атрактивният двубой завърши 2:2.

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