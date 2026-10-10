Байерн пак се препъна в Аугсбург след лудо баварско дерби с най-бързия гол в историята и куп отменени попадения

Байерн (Мюнхен) отново не успя да спечели баварското дерби с Аугсбург и завърши 2:2 в изключително атрактивен мач от 5-тия кръг на Бундеслигата. Срещата ще се запомни с исторически момент, а именно най-бързия гол в историята на Бундеслигата. Той дойде след само осем секунди във вратата на шампионите заради груба грешка на Мануел Нойер, а негов автор бе Робин Фелхауер. Тимът на Венсан Компани пък имаше и изключителен малшанс, след като цели четири попадения за мюнхенския гранд бяха отменени заради засади след намеси на ВАР - всичките през втората част. Хари Кейн пък не успя днес да се разпише, но се отчете с две асистенции за попаденията на Исмаел Сайбари (55') и Натаниъл Браун (80').
Така Байерн не успя да се възползва от грешката на Борусия (Дортмунд) снощи и няма да може да излезе начело, като е с 11 точки. Аугсбург пък пак се оказа “черна котка” за мюнхенския гранд, след като в предишния мач между двата отбора нанесе единствената загуба на съперника в последните 47 мача от Бундеслигата. Тогава отборът спечели с 2:1 на "Алианц Арена". Аугсбург е три поредни мача без победа и с 8 точки.
Срещата започна по кошмарен начин за шампионите. Още в осмата секунда Мануел Нойер допусна груба грешка и подари топката на Робин Фелхауер, който напредна и прати топката в опразнената мрежа - 1:0 за Аугсбург. Това според статистиците е и най-бързият гол в историята на Бундеслигата - поне откакто има такава статистика. Байерн опита да реагира бързо и в 12-ата минута Хари Кейн стреля опасно от дистанция, но бе неточен. В следващата минута пък стражът на домакините Фин Дамен трябваше да спасява и изстрел на Майкъл Олисе.
В 35-ата минута бранителят на Аугсбург Абдулай Джума Бах бе близо до това да удвои, но след центриране стреля неточно. В следващата атака пък Исмаел Сайбари стреля с опасен диагонален удар, но топката мина с малко встрани. В самия край на първата част пък Байерн можеше да изравни, но удар на Хари Кейн срещна напречната греда след отлично центриране на Александър Павлович.
В самото начало на втората част Байерн мислеше, че е успял да изравни. Исмаел Сайбари центрира отдясно, а Луис Диас стреля с ножичен удар. Стражът на Аугсбург Фин Дамен пък не реагира добре и топката мина под него. Попадението обаче бе отменено заради предшестваща засада на Йосип Станишич. Само три минути по-късно обаче - в 55-ата минута, Байерн вече възстанови равенството. Хари Кейн изведе Сайбари и мароканецът останал очи в очи с Дамен не сгреши - 1:1.
Десетина минути по-късно обаче Аугсбург отново излезе напред. При добра атака Калвин Бракелман напредна и стреля опасно. Нойер успя да избие, но не особено добре и топката попадна в португалеца Родриго Рибейро, който с успешна добавка вкара - 2:1 за домакините в 64-ата минута. В 73-ата минута ново попадение на Байерн бе отменено, отново заради засада. Малко след това за трети път гол на шампионите не бе признат. Той пак бе на Луис Диас и отново бе вкаран по атрактивен начин, но поредният офсайд го направи нередовен.
В 80-ата минута натискът на Байерн все пак даде резултат. Хари Кейн отново се отчете с асистенция и намери в наказателното поле резервата Натаниъл Браун, който отблизо изравни за 2:2 и този път всичко беше наред с гола. Още в следващата атака тимът на Венсан Компани бе близо до пълен обрат, но друг играч, влязъл от пейката - Серж Гнабри нацели страничната греда.
Мюнхенският гранд продължи силния си натиск и Дамен трябваше да спасява удар от дистанция на Олисе. В последните секунди на двубоя за четвърти път Байерн трябваше да се разочарова и попадение на тима да бъде отменено - отново след засада, когато след изумително разбъркване Серж Гнабри прати топката в мрежата. Така в крайна сметка атрактивният двубой завърши 2:2.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google