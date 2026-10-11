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Компани: Създадохме толкова много положения, но две грешки ни костваха победата

  • 11 окт 2026 | 05:25
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Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани сподели мнението си пред медиите след равенството 2:2 при гостуването на Аугсбург. Той изрази съжаление за многото пропуснати възможности и леките попадения, които отборът му е допуснал.

„Няма лесно гостуване. Имахме толкова много шансове. Всъщност не вярвахме, че ще създадем толкова много положения – 29 удара, четири отменени гола поради засада. Направихме две грешки, които ни костваха два гола. Такъв е футболът понякога. Разбира се, че не мога да кажа, че съм щастлив, защото не победихме. Мисля, че определено заслужавахме да вкараме повече голове. Но когато направиш две подобни грешки, също така не можеш да твърдиш, че заслужаваш победата, казах го и на момчетата. Беше истинско влакче на ужасите с всички тези отменени голове, но момчетата показаха характер и продължиха напред. Трябва да преминем към следващия двубой“, заяви Компани.

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Компани коментира и грешката на вратаря Маנוел Нойер при първия гол за съперника.

„Разбира се, че ни се искаше да започнем по-добре. Играл съм достатъчно футбол, за да знам, че такива неща се случват и няма как да ги промениш. Важното е как реагираш след това. Ману е достатъчно опитен. Той просто трябва да продължи напред и да покаже колко е добър. Ще го направи. Но не трябва да забравяме, че изпуснахме и много положения пред другата врата“, допълни белгиецът.

В заключение той взе отношение и по спорното решение за отменения гол на Луис Диас.

„Засадата си е засада. Няма нужда да усложняваме всичко повече, отколкото вече е. Да, в онзи момент нямах усещането, че ситуациите са свързани помежду си. Беше ден, в който всичко бе решено от детайли и милиметри. Самите ние също сме си виновни в някои ситуации. Беше хубав мач לза зрителите. Нашите фенове празнуваха 6 пъти, но само два от тях бяха редовни. Беше емоционален двубой“, завърши мениджърът на баварците.

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Снимки: Gettyimages

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