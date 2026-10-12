Нойер проговори след грешката: Не планирах това

Мануел Нойер можеше да се справи и без този "рекорд" в богатата си кариера, но сега той притежава нежеланото отличие да допусне най-бързия гол в историята на Бундеслигата. Ужасна грешка на ветерана на Байерн (Мюнхен) позволи на Робин Фелхауер от Аугсбург да отбележи първия гол при равенството 2:2 след едва 8.4 секунди от първия съдийски сигнал.

„Не планирах това преди мача“, каза Нойер, говорейки за грешката, когато топката, която той изби, удари Фелхауер.

40-годишният футболист също не се справи добре и при втория гол на Родриго Рибейро за Аугсбург и каза кратко: „Имам предчувствие“ дали той или неговият наследник Йонас Урбиг ще бъде между гредите в мача от Шампионската лига във вторник срещу Викинг Ставангер (Норвегия).

Нойер е петкратен носител на наградата „Вратар на годината“ в света, спечелил е Световната титла, две Шампионски лиги и 13 титли от Бундеслигата по време на богата кариера, която се очаква да приключи след края на сезона.

23-годишният Урбиг получава редовно игрово време и идва след първите си два мача за Германия, в които не е допуснал гол. Той е на път да стане новият номер 1 за клуба и евентуално за страната.

„Мануел Нойер беше и е един от най-добрите вратари в света“, каза президентът на клуба Херберт Хайнер по телевизия Bild в неделя.

Той настоя, че грешката на Нойер „няма абсолютно нищо общо с възрастта. Мануел Нойер е във форма като цигулка. Същото можеше също толкова лесно да му се случи и на 20 години.“

Треньорът Венсан Компани също коментира, че не се тревожи, казвайки: „Мануел е на моята възраст. Той знае как да се справи с това.“

Последното нещо, което Байерн иска, е дебат за вратарите, а членът на Управителния съвет Макс Еберл заяви, че Нойер и Урбиг заслужават признание.

„Няма абсолютно нищо, което да се поставя под въпрос само защото Мануел е допуснал грешка. Йонас се развива изключително добре, а Ману изигра много, много голяма роля в това - и все още е нашият номер 1“, допълни той.

„Не сме щастливи, защото не спечелихме“, каза Компани, говорейки за „емоционално влакче в увеселителен парк“ в първия им мач след триседмична международна пауза.

„Така е във футбола. Те са нормални хора, които не винаги правят всичко както трябва. В момента боли, но продължаваме напред. За щастие имаме много мачове, така че трябва да продължим напред“, добави треньорът.

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