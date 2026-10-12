Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)

Нойер проговори след грешката: Не планирах това

  • 12 окт 2026 | 04:12
  • 510
  • 0

Мануел Нойер можеше да се справи и без този "рекорд" в богатата си кариера, но сега той притежава нежеланото отличие да допусне най-бързия гол в историята на Бундеслигата. Ужасна грешка на ветерана на Байерн (Мюнхен) позволи на Робин Фелхауер от Аугсбург да отбележи първия гол при равенството 2:2 след едва 8.4 секунди от първия съдийски сигнал.

„Не планирах това преди мача“, каза Нойер, говорейки за грешката, когато топката, която той изби, удари Фелхауер.

40-годишният футболист също не се справи добре и при втория гол на Родриго Рибейро за Аугсбург и каза кратко: „Имам предчувствие“ дали той или неговият наследник Йонас Урбиг ще бъде между гредите в мача от Шампионската лига във вторник срещу Викинг Ставангер (Норвегия).

Нойер е петкратен носител на наградата „Вратар на годината“ в света, спечелил е Световната титла, две Шампионски лиги и 13 титли от Бундеслигата по време на богата кариера, която се очаква да приключи след края на сезона.

23-годишният Урбиг получава редовно игрово време и идва след първите си два мача за Германия, в които не е допуснал гол. Той е на път да стане новият номер 1 за клуба и евентуално за страната.

„Мануел Нойер беше и е един от най-добрите вратари в света“, каза президентът на клуба Херберт Хайнер по телевизия Bild в неделя.

Той настоя, че грешката на Нойер „няма абсолютно нищо общо с възрастта. Мануел Нойер е във форма като цигулка. Същото можеше също толкова лесно да му се случи и на 20 години.“

Треньорът Венсан Компани също коментира, че не се тревожи, казвайки: „Мануел е на моята възраст. Той знае как да се справи с това.“

Последното нещо, което Байерн иска, е дебат за вратарите, а членът на Управителния съвет Макс Еберл заяви, че Нойер и Урбиг заслужават признание.

„Няма абсолютно нищо, което да се поставя под въпрос само защото Мануел е допуснал грешка. Йонас се развива изключително добре, а Ману изигра много, много голяма роля в това - и все още е нашият номер 1“, допълни той.

„Не сме щастливи, защото не спечелихме“, каза Компани, говорейки за „емоционално влакче в увеселителен парк“ в първия им мач след триседмична международна пауза.

„Така е във футбола. Те са нормални хора, които не винаги правят всичко както трябва. В момента боли, но продължаваме напред. За щастие имаме много мачове, така че трябва да продължим напред“, добави треньорът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

  • 12 окт 2026 | 03:19
  • 430
  • 0
Аморим: Не можем да допускаме такъв гол след корнер

Аморим: Не можем да допускаме такъв гол след корнер

  • 12 окт 2026 | 02:11
  • 492
  • 0
Неймар отказа да играе на изкуствен терен, а Сантос загуби

Неймар отказа да играе на изкуствен терен, а Сантос загуби

  • 12 окт 2026 | 01:35
  • 487
  • 0
Проблеми в НЕК дни преди мача с Левски

Проблеми в НЕК дни преди мача с Левски

  • 12 окт 2026 | 01:07
  • 989
  • 0
Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

  • 12 окт 2026 | 00:28
  • 3909
  • 0
Валенсия пак се издъни, но поне се оттласна от дъното

Валенсия пак се издъни, но поне се оттласна от дъното

  • 12 окт 2026 | 00:03
  • 950
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

  • 11 окт 2026 | 21:56
  • 115281
  • 590
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

  • 11 окт 2026 | 19:23
  • 103842
  • 218
Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

  • 11 окт 2026 | 22:35
  • 11796
  • 13
Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

  • 11 окт 2026 | 20:24
  • 48816
  • 130
Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

  • 11 окт 2026 | 23:40
  • 8544
  • 12
Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

  • 11 окт 2026 | 19:46
  • 25566
  • 17