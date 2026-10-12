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Исак Хаджар критикува спринтовете на улични трасета във Формула 1

  • 12 окт 2026 | 14:07
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Пилотът на Ред Бул Исак Хаджар отправи сериозни критики към спринтовия формат във Формула 1, като заяви, че той оставя крайно недостатъчно време за поправка на повреден или ударен болид и е напълно неоправдан на трасета, където изпреварванията са рядкост.

Френският състезател постави под въпрос смисъла от спринтови уикенди на градски трасета след кошмарно представяне в Сингапур, където поредица от технически дефекти превърна уикенда му в истинско разочарование. Хаджар се сблъска с повреда в двигателя по време на квалификацията за спринта, отпадна от самия спринт заради проблем със задвижващата система, а в квалификацията за основното състезание получи повреда в скоростната кутия. С наличието на само една свободна тренировка преди началото на състезателните сесии, възможностите за реакция и подобрение на настройките са били почти нулеви.

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„За мен именно в това се корени проблемът с подобен тип уикенди. При спринтовете просто е невъзможно да се работи по автомобила“, заяви Хаджар.

Французинът изрази още по-голям скептицизъм относно плановете за спринтово състезание в Монако през 2027 година:

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„Не знам кой взема тези решения. Как изобщо си представят, че ще протече това? Какво очакват да се случи? Нима смятат, че ще има изпреварвания? Не. Категорично не. Тогава защо изобщо го правим?“

Недоволството на Хаджар се споделя и от други пилоти във Формула 1. Люис Хамилтън отбеляза, че спринтът в Сингапур е бил интригуващ единствено заради дъжда, подчертавайки, че на суха писта надпреварата вероятно би била сред най-скучните за гледане. Макс Верстапен допълни, че шампионатът не бива да организира спринтове на места, където липсват условия за изпреварване, а Шарл Льоклер изрази мнение, че спринтовите състезания по градски трасета по принцип са лишени от логика.

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Фернандо Алонсо също смята, че форматът се нуждае от промени, но с чувство за хумор сподели, че ще запази предложенията си за след края на кариерата си, за да не бъдат отхвърлени при гласуването на отборите.

Основният замисъл на спринтовите уикенди е всеки ден да има директен принос към класирането. Аргументът на Хаджар обаче е, че ако стартът е компрометиран от повреда, целият уикенд се превръща в предопределен провал по една и съща причина.

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Снимки: Gettyimages

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