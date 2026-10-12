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ДНСК направи 3D лазерно сканиране на "Армията"

  • 12 окт 2026 | 13:03
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Новият стадион на ЦСКА стана част от демонстрация на възможностите на геопространствени технологии. На съоръжението в Борисовата градина беше направено въздушно лазерно сканиране.

ЦСКА поздрави своя капитан
ЦСКА поздрави своя капитан

"Извършихме въздушно лазерно сканиране на новия стадион на ЦСКА като част от демонстрация на възможностите на съвременните геопространствени технологии пред ръководството на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

Целта беше да покажем как лазерното сканиране и създадените триизмерни модели могат да подпомогнат документирането на строителни обекти, анализа на тяхната геометрия и съпоставянето на реално изграденото с проектните решения.

Демонстрацията е стъпка към развитие на сътрудничеството между Института по геопространствени изследвания и технологии (ИГИТ) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и ДНСК, с фокус върху практическото приложение на новите технологии в строителния контрол.

А самият стадион наистина е впечатляващ!", написа в социалната мрежа проф. д-р Стелиян Димитров от Геолого-географския факултет в СУ "Св. Климент Охридски" и Института за геопространствени изследвания и технологии.

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