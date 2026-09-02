Мардин и Здравко Димитров изпуснаха преднина от два гола

В изключително драматичен двубой от 5-ия кръг на турската Първа лига, Сивасспор и Мардин завършиха при равенство 2:2. Българското крило на гостите Здравко Димитров започна като титуляр за Мардин, изигра пълни 90 минути по левия фланг и се представи на ниво. Тимът му обаче изпусна преднина от два гола и си тръгна само с точка от това гостуване.

В 24-тата минута Джордже Денич прати топката в мрежата на домакините след разбъркване, започнало от центриране на Здравко Димитров от свободен удар. Голът обаче беше отменен след намеса на VAR поради засада по време на многоходовата комбинация.

В 34-тата минута Тонио Теклич все пак откри резултата за Мардин след асистенция на Кайоде.

Точно преди съдийския сигнал за почивка, в 45-ата минута, нигерийският нападател Оларенважу Кайоде се възползва от колективна грешка в отбраната на домакините и покачи на 2:0 в полза на Мардин.

През втората част Сивасспор хвърли всичко в атака, правейки двойна смяна на полувремето. Натискът даде резултат в 61-вата минута, когато отборът получи дузпа, реализирана хладнокръвно от албанския национал Рей Манай за 1:2

Само девет минути по-късно, в 70-ата минута, отново Рей Манай се превърна в спасител на своя тим, бележейки втория си гол в срещата, с който фиксира крайното равенство 2:2.

Въпреки разочарованието за Мардин остава в челото на 4-тата позиция с 9 точки и без загуба от началото на сезона. Сиваспор е 18-и с 3 точки.

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