Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Сингапур, която беше спечелена от Макс Верстапен, който триумфира пред Шарл Леклер и Андреа Кими Антонели:

Андреа Кими Антонели – 340 точки Джордж Ръсел – 238 Люис Хамилтън – 229 Макс Верстапен – 221 Шарл Леклер – 215 Ландо Норис – 201 Оскар Пиастри – 138 Исак Хаджар – 97 Лиам Лоусън – 75 Пиер Гасли – 41 Арвид Линдблад – 38 Франко Колапинто – 27 Оливър Беарман – 23 Нико Хюлкенберг – 13 Габриел Бортолето – 10 Естебан Окон – 7 Фернандо Алонсо – 7 Карлос Сайнц – 7 Алекс Албон – 5 Юки Цунода – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

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Снимки: Sportal.bg