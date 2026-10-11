Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сингапур

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Сингапур, която беше спечелена от Макс Верстапен, който триумфира пред Шарл Леклер и Андреа Кими Антонели:
Андреа Кими Антонели – 340 точки
Джордж Ръсел – 238
Люис Хамилтън – 229
Макс Верстапен – 221
Шарл Леклер – 215
Ландо Норис – 201
Оскар Пиастри – 138
Исак Хаджар – 97
Лиам Лоусън – 75
Пиер Гасли – 41
Арвид Линдблад – 38
Франко Колапинто – 27
Оливър Беарман – 23
Нико Хюлкенберг – 13
Габриел Бортолето – 10
Естебан Окон – 7
Фернандо Алонсо – 7
Карлос Сайнц – 7
Алекс Албон – 5
Юки Цунода – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на СингапурДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg